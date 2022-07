Apenas puedo dar crédito hasta donde llega la insaciable ambición de poder en varios de los personajes que están dentro de la política.

Pareciera que hacer política se trata de drenar, de herir y de sustraerle hasta el último aliento a varios estados de nuestra hermosa república mexicana.

Oaxaca es una joya tan grande y tan pesada que alguien se quiso quedar con ella y ese alguien se llama Alejandro Murat.

El porcentaje de pobreza en Oaxaca es 24.4 puntos porcentuales mayor que el porcentaje nacional con un 41.9 por ciento. Es decir: más de 900 mil personas en Oaxaca padecen al menos una carencia.

Pero eso no parece importarle a su actual gobernador Alejandro Murat, quien ya se destapó y dijo que quiere ser presidente.

Vaya, perdón por mi ignorancia pero cuando leí esa nota, pensé que no estaba en funciones e ingenuamente pensé: “Bueno, como todos, como muchos, quiere seguir mamando de los mexicanos” y sí quiere. Pero estando en funciones. Es decir, aún no ha ayudado a su estado a salir la violencia y en la pobreza y mira para otro lado.

Alejandro Murat y su portada en la revista Quién

Tan mira para otro lado, que posa para la finísima revista “Quién”, esa que solo los ricos leen, esa que solo los que ganan bastante como para comprarla, y en portada sale posando feliz junto con su esposa que, para disfrazar un poco tanto cinismo de derroche de dinero y frivolidad, se atreve a portar un hermoso atuendo indígena, pues digamos para verse igual de humilde y sencilla que las demás oaxaqueñas.

Ya de tiempo atrás Murat venía aplaudiéndole mucho al Presidente AMLO y ya de qué hay alguien cerca seguidamente del presidente, es porque Este aspira a un regalito por parte de López Obrador.

Ahora entiendo porqué tanto aplauso de Alejandro Murat hacia AMLO.

Y no, no importa que Murat sea del PRI. Eso de los partidos políticos me parece que ya está pasando de moda. Ahora el que está cerquita del presidente se gana su croqueta. Y Murat lo tenia que festejar en grande. Siente que este destape va a estar apoyado quizá por el propio presidente, y si no pues apoyado por el PRI. Da igual. Él festeja que ya es un hecho que será candidato y eso a él le merecía, faltaban más, faltaba menos, una portada en la revista más fifi de todas. Que no nada más fue la portada sino que a ocho columnas dijo que deseaba muchísimo ser presidente, “soy la mejor opción para México” dijo con una blanca sonrisa y saco estilo Luis Miguel el cantante, cuando salía en portadas de revista y que adoraba a su estado y que nos adoraba a todos.

Una falta absoluta de vergüenza.

Se debe de tener tantita vergüenza para no ser tan frívolo en tiempos tan lamentables como los que hoy estamos viviendo.

Alejandro Murat no conoce la vergüenza

Su esposa cree que por portar un atuendo típico oaxaqueño ayuda muchísimo a las mujeres oaxaqueñas.¿Quién pagó por esta portada ? Porque estoy segura la revista Quién no es la que paga por portadas. Es el que quiere salir en ellas .En medio de la pobreza, en medio de la violencia, Murat olvida a los olvidados, posa para la cámara, sonríe y se escucha el “click”.

Los pobres seguirán siendo más pobres, los que buscan oportunidades y sustento no saldrán en revistas. Nadie los entrevista. Nadie les toma foto. A Murat y a su esposa sí.

.Vaya cinismo. Vaya obscenidad. No se puede ser más bajo.

Es cuánto.