Alejandro Murat declara al PAN como su peor enemigo; ¿la nueva oposición?

El gobernador de Oaxaca, el priista Alejandro Murat, aseguró que el Partido Acción Nacional (PAN) se ha convertido en el “enemigo” de México y de Oaxaca por su discurso de odio ante los avances que se viven en el país.

Alejandro Murat concedió una entrevista al diario Milenio que le ha dado la vuelta no sólo.a las oficinas del PRI, sino en el propio PAN e incluso hasta en Morena.

Murat Hinojosa habló de manera directa y sincera sobre la “polarización” impulsada desde un partido que, se supone, tendría que ser aliado como integrante de la oposición a la Cuarta Transformación.

El asunto es que el gobernador de Oaxaca sí distingue la magnesia de la gimnasia y ha optado por promover una oposición digna e íntegra, antes que juntarse en un vulgar grupo de odio cuyo único esfuerzo es la descalificación, porque ni en sus propuestas o argumentos plantean soluciones reales a los problemas de México.

Alejandro Murat fue muy claro en lo que piensa del PAN:

Además, Alejandro Murat le dijo a Milenio que a partir de abril estará recorriendo el país para “abrir la conversación” respecto al papel de la oposición frente a la 4T, y la necesidad de consensos en temas clave para el desarrollo de México.

Nadie puede poner en duda la pasión de Alejandro Murat por los colores del PRI. Desde su historia familiar hasta su irrupción como parte de la “nueva generación” de estadistas, el ahora gobernador de Oaxaca se ha mantenido como la “última coca del desierto” en cuanto a gobernadores priistas que han entregado resultados y que no los persigue la mancha de la corrupción.

A lo mejor la situación extraordinaria de Murat como un priista sin cola que le pisen es lo que ha despertado celos entre integrantes del CEN del PRI, quienes al parecer no están muy contentos con la exhibida que el gobernador de Oaxaca le dio a sus compinches del PAN.

Y es que seamos sinceros, la alianza “Va por México” va, pero en picada rumbo a las elecciones del próximo mes de junio y ni qué decir del 2024.

PAN, PRI y lo que queda del PRD, apuntan más a pelear por mantener el registro como partidos, que a competir de manera directa por alguna de las gubernaturas en juego, más allá de su evidente dominio en Aguascalientes.

No es que uno quiera darle consejos al PRI de qué hacer, oportunidades han tenido muchas y la más reciente los dejó en el actual escenario de crisis: tercer lugar en una elección presidencial, gobernadores detenidos por narcotráfico y/o desvío de recursos y una dirigencia nacional sin credibilidad; pero habría que pensar si realmente conviene “crucificar” a un figura como Alejandro Murat, o si lo responsable es escuchar a líderes convencidos de un nuevo camino para el partido y para los ciudadanos que aún representan.

Oaxaca siempre ha sido sinónimo de belleza, pero en los últimos años es común escuchar a extranjeros que vienen a México para desvivirse en los encantos de esa tierra. Oaxaca se ha consolidado como uno de los principales destinos turísticos en nuestro país: lo mismo está al alcance de gringos y franceses, que de chilangos, veracruzanos y hasta regios.

De acuerdo con datos del CONEVAL, de 2015 a 2020 en el 83 por ciento de los 570 municipios que integran el estado de Oaxaca se registró una disminución de los niveles de pobreza entre su población. Esto quiere decir que de 2015 a 2020, 8 de cada 10 municipios de Oaxaca lograron un avance significativo en su combate a la pobreza.

Además, 7 de las 8 regiones de Oaxaca presentaron una diminución de sus niveles de pobreza, con el Istmo y Valles Centrales como las regiones con mejores condiciones de desarrollo.

En noviembre, la casa encuestadora Masive Caller dio a conocer que Oaxaca se encuentra en el segundo lugar nacional con menor percepción de inseguridad, lo que explica porqué nacionales y extranjeros ven a Oaxaca como el destino ideal para pasar un “finde” perfecto entre mezcal y buena comida.

¿En el PRI harán caso al canto de las sirenas?

En la misma línea que Alejandro Murat se encuentra Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro que salió en defensa del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y pidió no ser mezquinos con ataques a proyectos de infraestructura que benefician a todos los mexicanos, no sólo a los que votaron por el presidente AMLO.

Para Mauricio Kuri, el AIFA es un “aeropuerto digno” que va más allá de las diferencias que pudiera tener con el gobierno de AMLO. Aunque no votó por él, Mauricio Kuri quiere que al presidente le vaya bien, como la enorme mayoría de los mexicanos.

“Evidentemente yo no voté por nuestro presidente López Obrador, muchas cosas de su visión no coincido, pero hay algo que me queda claro, es mi presidente y quiero que le vaya muy bien. Lo que yo vi del AIFA, me podrán decir muchas cosas, pero yo no vi el cerro ese que habían dicho, podemos decir muchas cosas, que si hubiera sido más barato, que el otro era mejor, no lo sé. Pero se me hace muy mezquino, y lo digo de todas partes ... como si somos de esos mezquinos en un partido de futbol que estamos en la banca, esperando a que se lesione el que está jugando para que nos metan a nosotros”.

Mauricio Kuri