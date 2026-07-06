Segunda parte: Lo que debemos transformar

En la primera parte de esta reflexión hablamos de la riqueza silenciosa que recibimos de quienes nos precedieron. Recordamos que la herencia más importante no siempre es la que puede cuantificarse en dinero o en propiedades, sino aquella que se manifiesta en la forma de vivir, de pensar y de relacionarnos con los demás. La lengua, la cultura, las tradiciones, la honestidad, la cultura del esfuerzo, el amor por el trabajo, el sentido del servicio, la solidaridad y el ejemplo forman parte de ese patrimonio que ninguna escritura pública puede describir y que, sin embargo, suele determinar el rumbo de una vida.

Pero toda herencia merece algo más que gratitud.

Merece reflexión.

Porque la historia también demuestra que no todo cuanto recibimos debe conservarse. Existen costumbres que en otro tiempo parecieron naturales y que hoy resultan incompatibles con la dignidad humana. Existen formas de pensar que alguna vez fueron aceptadas y que el desarrollo de la conciencia social terminó por superar. Existen hábitos que, repetidos durante generaciones, dejaron de ser vistos como problemas simplemente porque nos acostumbramos a convivir con ellos.

La herencia inmaterial no está formada únicamente por virtudes. También puede transmitir errores, prejuicios y deformaciones que, si no son identificados a tiempo, terminan convirtiéndose en una pesada carga para quienes vienen detrás.

Así se transmiten la discriminación y el racismo, muchas veces disfrazados de costumbre o de tradición. Así sobreviven el clasismo, la intolerancia, la descalificación de quien piensa diferente y la falsa convicción de que unas personas valen más que otras por su origen, su condición económica, su aspecto, sus creencias o sus ideas. Ninguno de esos comportamientos aparece espontáneamente. Se aprenden. Se observan. Se reproducen. Y, cuando nadie los cuestiona, terminan formando parte del paisaje cotidiano.

Algo semejante ocurre con la corrupción. Solemos identificarla únicamente con el abuso del poder público, con el funcionario que traiciona la confianza ciudadana o con los grandes escándalos que ocupan los titulares. Sin embargo, la corrupción comienza mucho antes y en espacios mucho más cercanos. Empieza cuando dejamos de distinguir entre lo correcto y lo conveniente; cuando aceptamos pequeños privilegios indebidos porque “así funcionan las cosas”; cuando justificamos la ventaja obtenida mediante el engaño; cuando el ciudadano ofrece lo que nunca debió ofrecer y cuando el servidor público acepta lo que jamás debió recibir. La corrupción no pertenece exclusivamente al gobierno ni exclusivamente a la sociedad. Es una deformación compartida que termina debilitando la confianza de todos en todos.

Lo mismo puede decirse del valor de la palabra.

Hubo un tiempo en que bastaba un apretón de manos para cerrar un acuerdo. No porque las personas fueran perfectas, sino porque la palabra empeñada constituía una expresión de honor. Con el paso de los años hemos multiplicado contratos, reglamentos, garantías y mecanismos de control, pero al mismo tiempo pareciera haberse debilitado la convicción de que la verdad y el cumplimiento de los compromisos son la base de toda convivencia civilizada. Cuando una sociedad deja de confiar en la palabra de sus ciudadanos, de sus empresarios, de sus gobernantes o de sus instituciones, comienza a perder uno de sus patrimonios más valiosos.

También heredamos maneras de entender el éxito.

Vivimos en una época que con frecuencia mide el valor de las personas por lo que poseen y no por lo que son; por la rapidez con la que llegan y no por la forma en que recorrieron el camino; por la notoriedad que alcanzan y no por la profundidad de su contribución. Sin darnos cuenta, podemos terminar transmitiendo a nuestros hijos la idea de que el reconocimiento importa más que el mérito, la apariencia más que la autenticidad y el resultado inmediato más que el esfuerzo sostenido.

No siempre ocurre de manera consciente.

A veces sucede precisamente porque deseamos darles todo aquello que nosotros no tuvimos.

Muchos pertenecemos a una generación que creció viendo a sus padres y a sus abuelos trabajar incansablemente para ofrecer a sus hijos una vida mejor. Gracias a ellos pudimos estudiar, desarrollarnos profesionalmente y abrirnos camino en condiciones que ellos difícilmente imaginaron. Ese esfuerzo merece nuestro reconocimiento y nuestra gratitud.

Quizá por esa misma razón hemos procurado que nuestros hijos enfrenten menos dificultades que las que nosotros conocimos.

El propósito es noble.

El riesgo también existe.

Porque proteger no siempre significa preparar.

Ningún padre desea que sus hijos sufran carencias. Tampoco tendría sentido idealizar las dificultades o convertir el sufrimiento en un método educativo. Pero existe una diferencia entre evitar el dolor innecesario y evitar cualquier experiencia que exija paciencia, disciplina, perseverancia o responsabilidad. El carácter suele formarse enfrentando retos, aprendiendo a esperar, aceptando límites, corrigiendo errores y comprendiendo que las metas valiosas requieren tiempo y dedicación.

Hay otra enseñanza que ninguna familia debería dejar de transmitir.

Nuestros hijos necesitan conocer la realidad en la que viven otras personas. Necesitan comprender que existen niños cuya única preocupación no es elegir una escuela o una actividad extracurricular, sino conseguir alimento, atención médica o un lugar seguro donde dormir. Necesitan descubrir que hay familias que trabajan de sol a sol y aun así apenas logran satisfacer sus necesidades más elementales. No para despertar culpa ni para provocar compasión pasajera, sino para cultivar empatía, sensibilidad y sentido de justicia.

Compartir no nace de la abundancia.

Nace de la conciencia.

Quien comprende el esfuerzo ajeno suele valorar mucho más el propio. Quien descubre que la vida no ofrece las mismas oportunidades para todos entiende que el privilegio nunca puede convertirse en motivo de soberbia, sino en una responsabilidad hacia los demás.

Tal vez una de las mayores tareas de nuestra generación consista precisamente en ese equilibrio. Dar a nuestros hijos más oportunidades que las que nosotros tuvimos, sin privarlos de las experiencias que forman el carácter. Enseñarles a aspirar a una vida mejor sin perder de vista la dignidad de quienes siguen enfrentando enormes dificultades. Mostrarles que el éxito no autoriza la indiferencia y que la prosperidad solo adquiere su verdadero sentido cuando se acompaña de generosidad, humildad y compromiso con la comunidad.

La herencia inmaterial no consiste en conservar intacto todo cuanto recibimos.

Consiste en ejercer el discernimiento.

En agradecer lo valioso.

En corregir lo equivocado.

En romper aquellas cadenas que han limitado el desarrollo humano.

Y en transmitir a la siguiente generación un patrimonio moral más rico que el que nosotros recibimos.

Porque honrar a nuestros padres y a nuestros abuelos no significa repetir sin reflexión todo cuanto heredamos. Significa reconocer con gratitud lo mejor que nos dieron y tener el valor de impedir que sus errores, los nuestros y los de nuestro tiempo se conviertan también en la herencia de nuestros hijos.

Esa decisión pertenece a cada generación.

Y de ella depende, en buena medida, la calidad del mundo que un día dejaremos.

Continuará…@salvadorcosio1

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