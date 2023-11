Si usted hace una pregunta al grueso de la población que vota, qué significan las siglas FIL, seguramente muchos no tendrán idea de lo significan. FIL es Feria Internacional del Libro y la de Guadalajara es una de las mas famosas y renombradas. Habrá otras, como en Monterrey hay una organizada por el Tecnológico, pero no es tan famosa y no recuerdo que tuviera tantos foros como los que tiene la FIL.

Los precandidatos están aprovechando todos los foros que les están dando para hacer presencia, aunque no tengan espacio de hacer una ponencia o tengan que inventar una algo para hacer una ponencia.

De los 3 precandidatos oficiales, 2 fueron y una no fue.

El del MC

Samuel García fue a presentar su libro “Federalismo Mexicano, qué tenemos y qué necesitamos para concretarlo correctamente”. En la presentación aprovecho para criticar indirectamente al gobierno actual cuestionando si realmente es federalista o no.

Además, expuso que la corrupción, la informalidad y el malinchismo son los tres grandes monstruos que no han dejado avanzar a México.

Aprovecho García para echarle a Peña Nieto recordando cuando le preguntaron sobre sus tres libros preferidos. García recomendó el libro “El Federalista” que habla sobre la constitución de los Estados Unidos. Dijo que lo escribieron los tres “founding father” de los Estados Unidos, Hamilton, James y Madison. A diferencia de Peña Nieto, Samuel dijo un libro, pero se equivoco en los autores que son Alexander Hamilton, James Madison y John Jay parte de los 14 padres fundadores de los Estados Unidos al ser los que firmaron la Declaración de Independencia, los artículos de la confederación y la Constitución de los vecinos del norte.

The Federalist mas que un libro es un compendio de 73 artículos y ensayos de Hamilton, Madison y Jay. Lo que me resulta extraño es que en alguien que habla de lo nuevo hable sobre un libro que se publicó en 1788 cuando México no era independiente todavía.

Seguramente, lo que habla en su libro tiene que ver, al menos un poco, con estos ensayos de 235 años de antigüedad.

La del Fuerza y Corazón por México

¡Cuántos cambios de nombre de esta coalición! De va por México, a Frente Amplio por México y ahora Fuerza y Corazón por México. La verdad, los que le manejan el marketing a la coalición van perdiendo pues no hay una identidad clara con tantos nombres. En serio, el impacto de un nombre tan largo y tan de grupo de parvulitos de iglesia de pueblo.

Volviendo al tema “zacatito pa’l conejo”, dijo Xóchitl Gálvez, precandidata por la coalición PRI-PAN-PRD en un mensaje hacia Claudia Sheinbaum. Que hay un tema de abandono de la cultura y la ciencia en el país y por eso la precandidata de Morena no se “atrevió” a ir a FIL de Guadalajara.

Gálvez estuvo en el homenaje a Raúl Padilla, fundador de la FIL de Guadalajara y al parecer tendrá una ponencia hoy.

La de Morena

Aunque fue invitada por el director de la FCE, Paco Ignacio Taibo II, Claudia Sheinbaum, precandidata por Morena declino la invitación por motivo de problemas de agenda.

¿Cuál es el problema? Que Sheinbaum tiene programada una conferencia para presentar el proyecto de trabajo que elabora su proyecto de nación. Este equipo estaría encabezado por el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente.

¿Qué pesará mas, presencia en la FIL o la presentación del equipo de trabajo? Creo que la respuesta es sencilla.

A muchas personas, incluyéndome, nos interesa más quién va a trabajar en el proyecto de nación de la Dra. Sheinbaum que la presencia en un evento donde tal vez la verían un máximo de 300 personas. En importancia, mejor saber quienes integran el proyecto que su presencia en un evento de asistencia limitada. ¿No cree?

¿Y los equipos de los demás?

Sería interesante saber quienes están en los equipos de los proyectos de nación de los precandidatos. Pienso que eso nutre mas que ir a la FIL para contestar cuales libros son sus preferidos, ¿o no?