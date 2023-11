El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descalificó a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara 2023 al señalarla como cónclave de la derecha.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 27 de noviembre, AMLO dijo que a pesar de tener buena fama él no va a la FIL de Guadalajara 2023 porque es tendenciosa.

Así lo dijo al ejemplificar que han invitado a escritores progresistas como José Saramago, pero la mayoría son escritores y comentaristas que tienen intereses como Enrique Krauze, Mario Vargas Llosa o Héctor Aguilar Camín.

AMLO dijo que la FIL de Guadalajara tiene buena fama y que lo han invitado muchas veces pero nunca ha aceptado porque es tendenciosa.

“Es una especie de cónclave de derecha... (Mario) Vargas Llosa, (Enrique) Krauze, (Héctor) Aguilar Camín, (Francisco Martín Moreno) y muchos... a mi me han invitado muchos años y nunca he ido. Tiene fama, buena fama....no estoy en contra, nadamás decir que tiene una tendencia conservadora. Yo por eso no voy” AMLO

AMLO insistió que por años la FIL Guadalajara ha simulado pero todos quienes son invitados tienen el derecho de ir, incluso quienes pertenecen a su movimiento.

AMLO no va a la FIL de Guadalajara, pero pueden ir quienes pertenecen a su movimiento

AMLO ejemplificó que Paco Ignacio Taibo ll “siempre va y no hay problema”, no sin dejar de insistir que el ha sido uno de los pocos que van y no representa a la derecha.

Cabe recordar que dos de los aspirantes a presidente o presidenta de México en las elecciones 2024 fueron a la FIL Guadalajara:

Xóchitl Gálvez

Samuel García

Xóchitl Gálvez criticó que Claudia Sheinbaum no fuera a la FIL Guadalajara luego del mensaje en el que la morenista deseó éxito a la FIL Guadalajara, que se lleva a cabo del 25 de noviembre al 3 de diciembre, y comentó que no podría acudir por razones de agenda.

Claudia Sheinbaum fue invitada a FIL Guadalajara pero agenda le impide ir

Claudia Sheinbaum fue invitada por el escritor Paco Ignacio Taibo ll a quien calificó como un historiador y escritor “de lo mejor de nuestro país”.

También lo calificó como un hombre de convicciones que persigue la justicia social y dijo que pertenece a una generación “afortunadamente necia” que le abrió camino a la Transformación .

En su mensaje de X, antes Twitter, a Claudia Sheinbaum le respondió el rector de la Universidad de Guadalajara (UdG), Ricardo Villanueva, institución encargada de organizar la FIL.

Ricardo Villanueva dijo que también les hubiera encantado recibirla en la FIL Guadalajara y que esperan con gusto recibirla en próximas ediciones.