“Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas, las nubes se van Pero el sol no regresa Sueños de habitación De un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia Que guardo en esta maleta.” LA QUINTA ESTACIÓN

¿Hace cuánto tiempo que Ken Salazar no respondía -y así, de esa manera— a los comentarios, puyas, falsedades o abiertas mentiras del régimen? Corrijo: ¿hace cuánto Ken Salazar no salía en infinitum para enmendarle la plana a alguien? Pero como en todo, hoy esos buenos recuerdos se caen por las escaleras…

El fiscal general de la República se apareció en la mañanera hace un par de días (¡milagro!). El asunto tuvo que ser de suma importancia —para él, claro está— como para ameritar su presencia para soltar… mentiras. Gertz Manero mintió al afirmar que no ha recibido ningún informe. Fue desmentido por Ken Salazar quien mostró los documentos que prueban lo contrario. ¡Qué vergüenza que Gertz sea fiscal y mienta de forma tan descarada!

Si de por sí era escasa, ahora es evidente que ya no queda confianza de Estados Unidos hacia el gobierno mexicano, menos todavía hacia la Fiscalía General de la República personificada en Alejandro Gertz Manero. Y no, la confianza no se perdió en el camino del ‘segundo piso’. Sucedió desde antes con otros políticos, secretarios; se suma ahora un fiscal.

La aparición de Gertz Manero fue, como coloquialmente se dice, para ‘medirle el agua a los camotes’, y la intervención inmediata de Ken Salazar significa que muy posiblemente el gobierno de Estados Unidos va tras las pistas no solo de Rubén Rocha Moya (obvio), sino también de Gertz Manero.

La captura de El Mayo Zambada sigue causando interrogantes y malestar en el claudismo (sinónimo de obradorismo). En la conferencia mañanera, Gertz Manero soltó a bocajarro que no tenía la información al respecto; que el gobierno de Estados Unidos no les había informado y, ¡oh, herejía!, que no sabía quién era el piloto del avión en el que transportaron a El Mayo hacia Texas. Mucho insistir en eso. ¿Esa es una pieza de información crucial o la 4t la requiere para ofrendarle a los grupos criminales? Es pregunta, que conste.

Y eso hizo que el embajador contestara; sí, la información ya la tiene el gobierno mexicano y sí, la cooperación entre México y nuestro vecino país del norte es buena. Diplomático al fin y al cabo...

Sin embargo, hay las señales que mandan los gringos mismo con la diplomacia del sombrerudo personaje. Especialmente cuando las señales las manda la DEA.

Por ende, valen las siguientes interrogantes: ¿Alejandro Gertz Manero ha vuelto a viajar a Estados Unidos desde que detuvieron a Ismael Zambada?, ¿puede volver a pisar los hospitales norteamericanos donde se trata? O solo se trata de meras coincidencias. Coincidencias… como es que no solo sea Felipe Calderón quien desde hace tiempo no pise suelo estadounidense.

Hay varios funcionarios de esta administración (ya no se diga de la que recién terminó) que coincidentemente no han regresado a Estados Unidos.

Ahora convirtamos en pregunta la afirmación de Ken Salazar en su rueda de prensa. Él dijo: “lo que pasó en Sinaloa el 25 de julio se debería celebrar por el pueblo de México tanto como el de Estados Unidos”. ¿Por qué el no celebra la captura de El Mayo Zambada? ¿Por qué el gobierno de México no lo considera “una victoria grande, lograda por los esfuerzos mexicanos y de Estados Unidos”?

Lo que hizo Salazar fue entregarle un mensaje a Claudia Sheinbaum, a la 4t en general, pero en especial a Gertz Manero. Es la primera vez que contesta con esa velocidad y contundencia. Los estadounidenses están hasta la coronilla de los narcos y de cualquier narco de los gobiernos mexicanos. Ya vimos su decisión con García Luna.

No soy inocente; sé que los gringos tienen sus propios “narcos”, pero no les gusta que sea el gobierno de México el que decida a cuáles perseguir y a cuáles no. Y eso es lo que ha hecho el obradorismo (irónico, lo que tanto le critica Morena a la ex administración calderonista). Y ese es el mensaje de Ken: “nosotros decidimos a cuáles perseguir, a cuáles dejar pasar; no tú no tú Rubén, no tú Claudia y menos tú Gertz Manero. ¿O ya se nos olvidó que otro avión que aterrizó en Estados Unidos, eso en el 2000, y que transportaba al famoso Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, era el avión del hoy fiscal?

Gane Kamala Harris o gane Donald Trump la presidencia de EU este 2 de noviembre, la DEA ya ha trazado —y se le ha aprobado— la estrategia en contra de los narcos mexicanos.

Nuestra FGR está en la mira de la DEA; de eso démosle gracias al señor fiscal…

Giros de la Perinola

- No estoy de acuerdo con Claudia Sheinbaum: “No es la detención per sé, sino cómo se hizo”, dijo. ¿Qué quería? Consecuencias de la colusión de nuestro gobierno con el narco. Pero en todo caso, que ella dé lo mismo que pide; respeto y atención a las madres de los desaparecidos.

- Pregunta el fiscal por un piloto. Antes de eso, que pregunte por los incendios provocados en Culiacán. Puede ver los videos donde la sangre se mezcla con el dolor, la frustración y la indignación de todos quienes llevan más de un mes soportando un infierno.