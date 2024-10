Claudia Sheinbaum, presidenta de México, respondió al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, tras asegurar que sí hay comunicación entre ambos países, a lo que Claudia Sheinbaum dijo que era importante tomar en cuenta a México para el operativo en el que se detuvo a Ismael El Mayo Zambada.

Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera de este 30 de octubre que el fin no justifica los medios y que el hecho de haber detenido a un delincuente no significa que no se deban conocer las condiciones en las que se hizo.

“No porque hayan detenido a un narcotraficante uno no ve la manera en que se detuvo, y en general, cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, de la soberanía, es decir, la manera en que haces las cosas también tiene fondo, no solo es el fin. No es la detención per se, sino cómo se hizo” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Ken Salazar cuestionó por qué México no celebra detención de El Mayo Zambada

El día anterior, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, cuestionó por qué el gobierno de México no celebra la detención de los líderes del Cartel de Sinaloa, sobre todo de Ismael El Mayo Zambada.

Ken Salazar mostró sorpresa por la petición de Alejandro Gertz Manero de pedir explicaciones a Estados Unidos.

Ken Salazar asegura que sí existe comunicación por aseguramiento de Ismael El Mayo Zambada

El embajador de Estado Unidos dijo que hay cartas que demuestren que sí se ha establecido comunicación entre ambas partes y sobre todo que al fiscal Alejandro Gertz Manero se le invitó a conocer el avión en el que Ismael El Mayo Zambada llegó a Estados Unidos.

Dichas cartas señalan que la primera comunicación se dio el 27 de julio, dos días después del secuestro de El Mayo Zambada, que inició en Culiacán, Sinaloa, para entregarlo a Estados Unidos.

El 2 de agosto siguieron las comunicaciones, donde se agradece que a Gertz Manero que haya recibido al personal del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

El 16 de agosto la Fiscalía de Estados Unidos envió otra carta donde se le agradece el trabajo conjunto y se explica que los delincuentes no se entregan sino sienten mucha presión, en referencia a Joaquín Guzmán López, lo cual vieron como una ganancia para los dos países.

Alejandro Gertz Manero insiste en secuestro del Mayo Zambada

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), dijo en la conferencia mañanera del 29 de octubre que el gobierno de Estados Unidos no ha compartido toda la información sobre la detención de Ismael El Mayo Zambada.

Alejandro Gertz Manero dijo que el Mayo Zambada fue detenido en un secuestro y que no tenían la información del piloto y por qué no fue detenido, así como las matriculas originales.

Estas declaraciones provocaron que el embajador Ken Salazar convocara a una conferencia de prensa la tarde de ese mismo día y posteriormente la respuesta de Claudia Sheinbaum de esta mañana.