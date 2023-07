Los tiempos y días que vivimos, son apropiados para reflexionar sobre nuestro papel con los estragos del calentamiento global y cambio climático que hemos provocado los humanos; el cual, sigue con un crecimiento desbordado. Las personas, continuamos con consumos masivos e irreflexivos. Debemos entender que productores, comerciantes y consumidores no pueden continuar con sistemas lineales en donde el desperdicio, la basura y los rellenos sanitarios o vertederos son los eslabones obligados en los mercados presenciales y virtuales del momento.

Es necesario y urgente un cambio a dicha cadena de valor y suministro, el cual, corresponde a los Estados y toda la sociedad en general.

Diseñar comportamientos y políticas públicas alternativas para salvarnos. Salvar al planeta. Según la impactante descripción que hace Stephen Hawking, y que reproduzco a continuación:

“Ya se puede ver desde el espacio, cómo la raza humana ha cambiado la Tierra. Casi toda la tierra disponible ha sido despejada de bosques que ahora utilizan para la agricultura o el desarrollo urbano… las capas de hielo polares se están reduciendo.

Las áreas desérticas están aún aumentando. Por la noche, la Tierra ya no está oscura y grandes áreas la iluminan. Todo esto evidencia, que la explotación humana del planeta, está llegando a un límite crítico, pero las demandas y expectativas humanas están aumentando cada vez más. No podemos seguir contaminando la atmósfera, envenenando el océano y agotando la Tierra. No hay más disponibles.”