“Mejicana”, con “j”, porque pese a su fenotipo similar al del 99% de los mexicanos, sueñan e idolatran a los españoles. Así. envalentonados, miembros del congreso de la Ciudad de México, específicamente Daniela Álvarez del PAN y Tania Larios, del PRI, sabotearon la discusión de un dictamen para desaparecer de la Constitución capitalina al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas.

Por supuesto, en medios internacionales, no repararon en mencionar que la agresión fue iniciada por las diputadas del PRIAN. La nota tendenciosa fue que “morenistas se enfrentaron contra la oposición”, cómo si se tratara de algo normal por parte de los representantes morenistas.

La ultraderecha, representada por el PRIAN, anda envalentonada por los triunfos del fascismo en América Latina, con su representante más reciente Antonio Kast en Chile. Pero aquí van a topar con pared. Hay mucho pueblo, mucha presidenta y una enorme figura histórica cómo Andrés Manuel López Obrador listo para lo que se ofrezca.

Aún así, no hay porque confiarse. Ante dirigentes de oposición que admiten abiertamente que el recurso que les queda es recurrir la violencia, podemos esperar cualquier cosa. Vivimos tiempos oscuros en la región, en donde un puñado de países cómo México y Brasil representan una luz de esperanza civilizatoria ante el barbarismo post-neliberal.