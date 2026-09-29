El domingo la presidenta Claudia Sheinbaum brindó un discurso en el Zócalo con el cual no solo marcó el cierre de una intensa gira por los 32 estados del país, sino que reafirmó el rumbo y la solidez de su proyecto de nación; recorrer cada rincón del territorio nacional antes de este informe le permitió llegar a la plaza pública más importante del país no como una figura distante, sino como una lideresa conectada con la realidad territorial y respaldada por la base social de la Cuarta Transformación.

El anuncio central sobre la reforma que prohíbe la doble nacionalidad a quien busque la Presidencia o una gubernatura envía un mensaje político contundente, más allá del debate legislativo, esta propuesta proyecta una postura clara sobre la soberanía nacional y la lealtad hacia el Estado mexicano, ya que en una revisión del contexto global complejo, la presidenta aprieta las tuercas de la identidad política del país, marcando una raya firme frente a influencias externas o lealtades divididas en los puestos de mayor poder, como ha sucedido en muchos países de América.

A este discurso de soberanía se suman los balances presentados en materias prioritarias como salud, educación y seguridad; al defender la consolidación del sistema público de salud y destacar los avances en materia de paz social a través de la Estrategia Nacional de Seguridad, la presidenta Sheinbaum busca demostrar que su proyecto combina la ideología con la capacidad técnica y operativa.

La gira nacional funcionó como el engranaje perfecto para validar estos resultados en territorio, mientras que el acto en el Zócalo operó como la caja de resonancia para afianzar la autoridad de su mandato y demostrar que el proyecto que encabeza mantiene músculo, narrativa y cohesión nacional.