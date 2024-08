Sí. Es una realidad: La Casa de los Famosos está eclipsando a la 4T.

Hoy que me asomé a ver las tendencias en X, aparecen, para bien o para mal, los nombres de los nominados en este juego (es decir, Adrián Marcelo, Gomita, Karime y Briguitte) y ese es el tema central que está atrayendo la atención de todo México. De eso se está hablando en redes sociales.

La maldad con la que se ha conducido Adrián Marcelo y por el otro lado el éxito que ha tenido en redes sociales, nos habla de que la gente quiere ver como ganadores a los que son malos pero que fingen no serlo.

Difícilmente o casi de manera imposible Adrián Marcelo saldrá de la casa en esta nominación. Créanme.

Mientras tanto es un desgarriate este país con el tema de la reforma judicial y casi como en la lucha libre, cuerpo a cuerpo están golpeándose el líder de la nación y Normita Piña.

Pero nadie se da cuenta de ello, al menos no ayer por la noche que fueron las nominaciones de La Casa de los Famosos.

Ya ven que hasta AMLO es fan del programa y ya anda preguntando a sus más allegados que si llegará Mario Bezares de ganador, pero más bien yo creo que el líder de la nación le va a Adrián Marcelo.

El impacto que ha tenido esta temporada de La Casa de los Famosos es inusitada. De ahí saldrán con sus carreras y hasta con sus vidas destruidas muchos de los concursantes. Y también muchos otros saldrán de ahí con sus carreras empapadas de éxito y ninguno de ellos tiene la menor idea de que esto va a ser así.

El fenómeno es muy claro y extraño a la vez: Los que se han portado mal, y han sido agresivos e inhumanos con otros, afuera de la casa no tendrán paz ni obtendrán el perdón del público.

Sin embargo está este otro fenómeno que es el de Adrián Marcelo que también no se le perdonan sus fallas y la cantidad de errores y violencias que ha cometido contra los participantes pero la gente en esta nominación lo va a salvar.

Eso me lleva a pensar que la gente está harta de la gente mala, pero por otro lado hay otras personas que quieren ver ganar al villano y hasta le tienen estima. Un fenómeno muy raro pero muy visto en el área de la política, ¿cierto?

En este orden de ideas, me imagino que el líder de la nación estará muy sorprendido de saber que el tema principal del que se habla en México es el de La Casa de los Famosos y no de él. Y no hay espacio para comentar ningún otro tema que tenga que ver con Morena, mientras que en la Suprema Corte están habiendo jaloneos. Unos para impedir y otros para apoyar la reforma judicial propuesta por el presidente Obrador.

Me imagino que esto le causa gracia al presidente también en el fondo, y como lo reiteré, estoy segura que es fan del programa, a él le conviene también que muchísimos mexicanos estén poniendo su atención en banalidades y no en cosas de importancia.

Todavía faltan algunas semanas para que termine esta temporada de La Casa de los Famosos. Probablemente seguirá el juego hasta el 15 de septiembre y la gente preferirá sintonizar para ver cómo están celebrando los participantes, que ver el Grito del presidente desde el Palacio Nacional.

Es así como hoy en día de manera orgánica y por primera vez hay algo que eclipsa y le quita foco al presidente de la nación e incluso la futura presidenta de este país y es un concurso de 12 habitantes que están encerrados en una casa y van por 4 millones de pesos.

Así se ve cómo el que manda y hace héroes o villanos es el pueblo. Nosotros somos los que tenemos el control al final de cuentas, aunque nuestros políticos no lo crean así.

Así mi México mágico que todo lo puede y que es poderoso.

Es cuanto.