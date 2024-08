Como ya les he confirmado en otras ocasiones, soy una fan de los reality y soy fan por ende de La Casa de los Famosos... Pero se acabó mi gusto por ellos.

Esta temporada la denigración del ser humano es lo que los productores han permitido porque les genera rating, sin reparar en el daño psicológico y emocional que están sufriendo los concursantes.

En esta ocasión me voy a referir al concursante Adrián Marcelo, que tiene cientos de seguidores y que los jóvenes siguen y admiran muchísimo.

La estrategia con la que este pseudo psicólogo va a jugar es ir destruyendo moralmente, emocionalmente, psicológicamente, a los concursantes, para irlos debilitando y así colarse a la final y ser el ganador.

La gravedad del asunto radica en que muchos jóvenes lo apoyan, tiene muchísimo apoyo y fans que aún sabiendo la bajeza con la que está jugando lo siguen respaldando.

Personalmente ya no veré nada que tenga que ver con esta temporada.

Que ayer haya llorado Arath de la Torre ante la agresividad de Adrián Marcelo contra él, me coloca como espectador en un nivel muy bajo si continúo apoyando este tipo de contenido.

Y no nada más es culpa de Adrián Marcelo quién manipula e instruye a todos los de su cuarto para que debiliten moralmente a sus rivales, sino que la producción fomenta esta denigración del ser humano con los famosos posicionamientos, para de esta manera enfrentar a unos contra otros.

Esto no es divertido y es delicado porque los jóvenes quieren que el malo sea el que gane. También es una vergüenza para nuestro gremio como psicólogos que este ser se escude en que el psicólogo y sabe controlar mentes. En serio deberían de retirarle su cédula profesional.

Tristemente los jóvenes ansían ver ganar a un malo, quizá muchos adultos también lo deseen así.

Yo espero que se salga de esa casa Arath de la Torre y todo el cuarto Mar. No será un tema de rendición, será un tema de dignidad.

Desgraciadamente la producción les hace firmar un contrato donde casi le venden su alma a la televisora.

Pero hay algo más grande que se llama dignidad y honorabilidad. No pueden estar compitiendo unos a través del hate y odio hacia otros, metiéndose con temas dolorosos.

Adrián Marcelo es experto en conocer las debilidades de todos los concursantes para de ahí ocupar esto para debilitarlos y destruirles.

Debemos de parar con esto.

Empiezo hablando por mí que al principio comenté que me entretenía este reality pero yo no me entretengo viendo a un ser humano herir emocionalmente a otro. No me alegra ni me entretiene.

Arath de la Torre por favor salte de esa casa.

Y todos los que aún les quede dignidad.

Qué bajeza de la producción permitir tanto dolor y tanto daño.

Me retiro de este reality como espectadora. Por mí y por mi hijo adolescente que entretenido también lo veía.

Enseñarle a los otros que no nos alegramos cuando moralmente un ser humano destruye a otro para ganar.

Así no se juega.

Es cuanto.