Bueno, ya les he confesado que soy muy fan de ver La Casa de los Famosos y no, no se confundan, no me hace ser ignorante ni tonta ni hueca. Hay algunos que se jactan de ser muy cultos e instruidos tan solo porque no quieren ver el reality. Y está bien. Si así lo creen están en su derecho.

Como psicóloga me apasiona ver el comportamiento de las personas. Puedo descifrar sus dolores y sus traumas con tan solo verlas unos minutos. Puedo empatizar con sus historias y sus miedos y puedo darme cuenta también hasta donde el ser humano en el encierro puede llegar con tal de ganarse 4 millones de pesos.

Apenas va arrancando el reality y todavía no se perfila ningún posible ganador.

ADVERTENCIA: Los que no estén interesados en el reality pueden dejar de leerme pero nada más por este día, ¿eh?, porque ya de pronto escribir de política es algo desgastante.

Bueno, comienzo:

Me ha gustado mucho la intervención que hizo ayer Arath de la Torre al reconocer frente a todos que es alcohólico y que lleva luchando muchos años contra la enfermedad. Que lleva 7 años sobrio y que es lo mejor que le ha pasado en la vida.

Me parece que muchos jóvenes ven La Casa de los Famosos, aunque a cada rato ponen la advertencia de que es para personas de mas de 18 años, el mensaje que da Arath en torno al alcoholismo fue preciso y puntual. Y muy aleccionador.

Creo pudiera ser uno de los finalistas pero él tiene problemas para controlarse cuando está enojado, así que veremos que tanto maneja sus episodios de ira.

Mario Bezares ha sido un poco la burla de todos con el tema del asesinato de Paco Stanley. El mismo se mofa de ello avisándoles a todos que va a ir al baño y todos empiezan a correr.

Pero creo que dentro de todo Mario es una persona que genera respeto y cuando habla los demás lo escuchan. Y para que eso suceda es muy difícil.

Luego está una chica que se llama Brigitte Bozzo quien también contó que fue golpeada y abusada por su ex pareja. Ella es una chica que tiene muchos seguidores en X. Hace bailes bastante sensuales y le quedan muy bien. Expuso su relación con un hombre y luego éste al sentirse rechazado por ella la empezó a difamar y a difundir videos íntimos de ellos. Junto con Araceli Ordaz mejor conocida como “Gomita”, quien también externó que su papá fue violenta con ella y con su madre y que ha cometido abuso físico y emocional y que por lo tanto lo demandó.

Una historia fuerte que queda bajo el escrutinio de la opinión pública pues algunos piensan que lo dice para generar likes y vistas en sus videos y otras personas creen que es real. Ojalá todo se resuelva a favor de ella.

Otra personalidad que genera respeto es Paola Durante. Curiosamente todos los participantes guardan silencio cuando ella habla y cómo no, la experiencia que vivió estando en la cárcel la hace ser una mujer muy centrada, sabia y controlada. Creo que también se perfilaría como finalista.

Y bueno de los demás no puedo hablar porque no han hecho nada que me llame la atención, salvo Shanik Berman que me representa. Los que están viendo el reality me entenderán.

Creo que esta casa en esta temporada será de mucho aprendizaje y vivencias positivas para ellos y para la audiencia. Compartir lo que les duele no los hace vulnerables, al fin y al cabo al hablar están sanándose.

Pero aunque ahorita parezca una casa de retiro espiritual donde todos se muestran amables y no hay toxicidad, es un juego en donde van a empezar a nominar a aquellos que prometieron no tocar o a aquellos que dicen querer mucho.

Y al final cada quien empezará a ver por ganarse esos 4 millones. El encierro y la ambición los lleva a perder el control y eso me resulta muy interesante de ver como psicóloga, es interesante cómo se comporta la gente bajo un encierro, sometiéndoles a presión todos los días con tal de ganar.

Y pues ya… hasta aquí mi opinión sobre este reality. La gente necesita verlos porque se sienten acompañados en sus soledades y de pronto se viven como si estuvieran dentro de la casa.

Hay muchos fanáticos que hasta opinan de este reality como si estuvieran dentro de el juego.

Sin duda un éxito esta temporada. Donde seguro hay los fans de clóset que niegan interesarse por este reality pero terminan de un modo o de otro enterándose de todo lo que pasa.

O están los intelectuales que se burlarían de mí al saber que me gusta ver La Casa de los Famosos.

Mucha gente me ha pedido que ni cuente que la veo. Yo no oculto nada, perdón. Se vale ver cosas que nos distraigan de vez en cuando. Sin dejar de estar conectados con el mundo y sus sucesos.

Hasta aquí mi reporte.

Es cuanto.