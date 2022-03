La candidatura presidencial: La posible alianza sin candidatos contundentes

Los partidos “tradicionales” PRI, PAN y PRD no tienen ni por casualidad un candidato que resulte contundente para poder competir por la presidencia. Veo a Lilly Tellez muy animada diciendo que iría por la candidatura para la presidencia. La senadora por el PAN que ganó los votos estando en Morena, publicó en su cuenta de Twitter sobre su posible candidatura a la presidencia “No fui caballo de Troya, y no soy el caballo negro… Pero si me toca correr en la próxima, seré el caballo que alcanza y gana”.

En el tracking diario de MetricsMX publicado por SDPNoticias se puede ver que Téllez es “más favorita” que Ricardo Anaya, pero no hay un careo con los otros candidatos donde seguramente no figuraría contra los gallos de los otros partidos.

La oposición se ha ido desvanecido y perdiendo fuerza. Se enojan porque dicen que el AIFA fue hecho con los impuestos de los mexicanos cuando sus campañas también son patrocinadas por el pueblo y al final no se logra nada.

Después de casi ochenta años, los partidos políticos tradicionales han desaparecido poco a poco y de ser nacionales se tornan estatales y municipales.

El PRI, el PAN y el PRD son como los 4 grandes del futbol mexicano, que tienen mucha historia pero poco presente, salvo el América que ese sí está constantemente en finales.

La nueva oposición es Movimiento Ciudadano donde al parecer Luis Donaldo Colosio Riojas podría ser el candidato elegido para competir contra el candidato de Morena, que pinta para ser Claudia Sheinbaum. Con estos dos candidatos en competencia se ve muy complicado para Lilly Tellez, Ricardo Anaya u otros, ser alguien que compita realmente.

Creo que la posible alianza debería de juntarse con Movimiento Ciudadano si buscan ganar, pero al parecer MC quiere ir solo. La posibilidad de una buena batalla existe y la alineación de candidatos del MC es mucho más interesante que la de la posible alianza.

¿Usted ve a un PRIista lo suficientemente popular como para competir con Morena o MC? ¿A un Panista o a un PRDista? Podría haber varios en el radar pero ya van tarde en la promoción de su candidato. Y si realmente es Lilly Téllez les anuncio que será la crónica de una derrota anunciada.

¿Quién podría estar en lugar de Lilly o Anaya? ¿Kuri ,el gobernador de Queretaro? ¿Vila, el gobernador de Yucatán? A usted quien más le parece que le puede hacer competencia a Morena o MC.

Los tradicionales ya van tarde. Los partidos nuevos, aunque tengan espíritu viejo van muy adelantados. Unos hablan de tlayudas y los otros ya están trabajando para llegar a Palacio Nacional en el 2024. Habrá que ver cómo se mueven los ánimos políticos en las próximas semanas.