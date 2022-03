¿Lilly Téllez presidenta?

Mucho revuelo ha causado el autodestape de la senadora del PAN, Lilly Téllez, para contender por la presidencia de la República. A muchos integrantes del PAN les incomodó, especialmente a su presidente Marko Cortés y a uno de sus alfiles, Santiago Creel Miranda, quien espera “colarse” como el candidato del PAN - y de Salinas de Gortari- a la presidencia.

Durante un space en Twitter, sin tapujos ni miramientos y utilizando el mismo mensaje que durante 18 años de campaña repitió AMLO, la senadora aseguró estar lista para participar en las elecciones presidenciales de 2024, que le “encantaría hacer justicia” y poner tras las rejas al actual jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.

Respetando las reglas

Con audacia, Lilly Téllez fue más allá, se tomó la foto con el dirigente panista y se reunió con militantes de su partido y solo comentó: “Unidad, eso es todo. Muchas gracias, Marko Cortés” y, con el mismo humor populista de Fox y AMLO cuestionó la auto impuesta popularidad de Andrés Manuel haciendo una excelente analogía:

“Siempre hablan del pasado porque en el presente son un fracaso. Siempre hablan de que el presidente es ‘el mejor presidente del universo’, pero lo popular no implica que sea bueno. El presidente, en efecto, es popular, pero como lo es la comida chatarra. Les gusta mucho a muchos, pero le hace daño y destruye la salud física, así como el presidente destruye la salud de la República”. Lilly Téllez

Al presidente AMLO le causó molestia la referencia, lo consideró un ataque, como los que él propina a diario a los opositores y en la mañanera lo mencionó:

“Esta señora que me quiere meter a la cárcel, ¿qué le hice? Lo único fue que cometí, a lo mejor, el error de invitarla, pero ¿en qué la dañé? No, en nada. Es un pensamiento conservador, también lo entiendo, pero eso es lo que está sucediendo” AMLO

Un proyecto audaz

Hay una gran diferencia entre la senadora y exconductora de noticiarios de televisión, el proyecto que encabeza es coherente y alcanzable que lo impulsará junto con un equipo profesional y comprometido, además de un claro programa de gobierno con expertos.

A diferencia de Fox y de AMLO, hizo su destape dentro de los principios que el PAN representa, no desde el egocentrismo y el narcisismo. No pretende crear un partido para respaldar su proyecto personal, no buscó promoción desde alguna organización social, ni se impuso al partido como Fox, lo hizo desde la institucionalidad y no desde el caudillismo.

El destape de la legisladora pone en entredicho a los fariseos como Santiago Creel, que ya empezó a negociar su candidatura con Gobernación y con AMLO, de espaldas a la militancia panista y contando, por supuesto con el respaldo de Marko Cortés.

Congruencia y capacidad

Hasta el día de hoy, quienes han manifestado su interés por ser candidatos a la presidencia, más bien parecen el plan B de AMLO; son personajes cercanos al salinismo como Santiago Creel, parte del equipo negociador con Morena, cercano a Carlos y Raúl Salinas.

Lily Téllez, en cambio, cuenta con una limpia trayectoria, tanto como conductora y periodista como en política, no tiene “muertos en el closet”, no hay temas de corrupción escondidos ni ha andado de “veleta”. Si bien formó parte de Morena, la razón fue que Alfonso Durazo y AMLO la buscaron para asegurar el triunfo en la elección bajo el compromiso de que respetarían su pensamiento y sus iniciativas.

No lo cumplieron y no estuvo dispuesta a ser servil, entonces, fiel a sus principios y congruente a su pensamiento, decidió renunciar a la bancada de Morena para unirse a la del PAN, partido con el que tiene mucha más afinidad.

Guste o no, desde la tribuna de la Cámara Alta Lilly Téllez se ha hecho sentir y ha logrado conectar con la ciudadanía. Las principales mediciones la colocan con una mayor popularidad con respecto a personajes de Morena que utilizan los recursos gubernamentales para promocionarse, como la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Ahora Marko Cortés enfrenta el grave problema de respetar la aspiración de la senadora de competir por las siglas del PAN, y más considerando que su perfil puede hacer que se consolide una alianza opositora con muchas posibilidades de obtener el triunfo en 2024.

Su candidatura sería un factor determinante para romper el entreguismo de las dirigencias del PAN y del PRI, y romper con la postura esquirol de MC y su disposición para dividir a la oposición.

Lilly Téllez se le salió a AMLO del script, es de esperarse que surjan mayores ataques en su contra, pero esperamos que mantenga su fortaleza y que el PAN y su dirigencia la respalden.

Obtenga o no la candidatura presidencial de su partido, hasta ahora Lily Téllez se coloca como la pieza disruptiva capaz de generar un ambiente más democrático y plural entre la oposición.