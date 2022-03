Legisladores de la 4T vs legisladores de la Oposición: No hay a quien irle

Cada vez me sorprende más esta legislatura. No sé si lo que hacen lo hacen pensando en salir en los medios o buscando llamar la atención.

Los de la Oposición

Primero los legisladores del PAN buscando alianzas con el Partido Español Vox para que México no se convierta en un país comunista. Se firmó la llamada “Carta de Madrid” donde 15 senadores del PAN, dos diputados también del PAN y uno del PRI formaron parte de esta iniciativa. No entiendo ni busco entender lo que se quería lograr con la firma de esta carta que al final es solo simbólica y de muy mal gusto. Si los españoles no confían en Vox como partido, porqué los legisladores mexicanos habrían de hacerlo.

Los de la 4T

Del otro lado del “ring” están los diputados de Morena. En el Canal del Congreso se anunció la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia. Fuera de tiempo, falto de sensibilidad y una verdadera tontería que se instale un grupo de estas características.

México ha confirmado su compromiso con la independencia política y la integridad territorial de Ucrania. Esto lo hizo en la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, celebrada la ultima semana de febrero. México no ha cortado relaciones comerciales con Rusia y no aceptó enviarle armas a Ucrania. Entendemos que México esta a favor de que el conflicto se resuelva pronto y que no haya más muertes.

Sabiendo de esta posición, es incomprensible y hasta absurdo que los diputados de la 4T busquen fomentar lazos amistosos con los rusos, sobre todo en este momento de conflicto.

En lo que deberían de ocuparse los legisladores

Hay muchas otras cosas en las que deberían de ocuparse los legisladores mexicanos. Hay una buena cantidad de niños sin medicamentos en los hospitales mexicanos. Hay un paro de labores de los transportistas por cuestiones de inseguridad. La violencia ha aumentado. No hay agua en el noreste mexicano. Y hay muchísimas otras cosas en las cuales ocuparse que no tienen que ver con firmar cartas de partidos que no figuran o hacerse amigo con el que está siendo enemigo de muchos en el mundo.

Nos vamos con los capotazos

No se si la Carta de Madrid, la amistad con Rusia o la señora de las Tlayudas sean solamente capotazos como los de los toreros para quitarnos la atención de las cosas importantes. Hay temas que se tendrían que haber resuelto desde hace tiempo y no se resuelven. Temas básicos que deberían de tener planes para resolverse y no se ve que se vayan a resolver pronto.

Los diputados y senadores deberían de entender que no son los técnicos contra los rudos. Los que quieren el AIFA contra los que quieren reconstruir el NAICM. Deberían de estar trabajando por las personas que los eligieron, buscando resolver los problemas que se tienen ahora.

Le podría apostar que a la población de México le importa mas tener salud, agua y alimento. a que si somos o no amigos de los rusos o si estamos a favor o en contra de ser comunistas.

Legisladores y legisladoras, por favor no se distraigan en cosas sin sentido y pónganse a trabajar en cosas que realmente ayuden a sus compatriotas y paisanos. Ese es su trabajo y al parecer no lo están haciendo de la mejor manera.