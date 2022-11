Y pues, qué creen amiguitos: Claudia Sheinbaum se nos casa con Jesús María Tarriba Unger, quien es físico por la UNAM y quien sinceramente feo, feo, a mi parecer, no es.

Claudia estuvo casada ya por primera vez con Carlos Imaz con quien tuvo dos hijos.

Pero en la mente de todos los capitalinos y de todos los mexicanos, Claudia era vista particularmente como una mujer que caminaba en solitario y sin pareja (más que AMLO como padre protector) y así se le ha percibido hasta el día de hoy.

El noviazgo que ha mantenido con su futuro esposo siempre ha sido de bajo perfil, al menos no se le ha visto en eventos con él, creo eso es un punto a favor para el galán porque no se le ve “hambreado” por reflectores ni poder, la verdad eso se agradece.

Cuentan los que saben que el ahora apuesto novio de la jefa de gobierno es un encanto y una muy buena persona. La verdad de las cosas es que yo no lo sé ni me consta, pero le creo a quien me lo contó.

Es extraño ahora imaginar a Claudia Sheinbaum casándose, pero aún es más extraño y difícil imaginar y adivinar cuál será el nombre del lugar que ocupará el galán en cuestión si la jefa de gobierno se vuelve presidenta.

Llevamos años acostumbrándonos al término “primera dama” aun y cuando Beatriz Gutiérrez Müller haya rechazado que se le llamara así.

¿Cómo le vamos a llamar al esposo de la mujer que con mucha probabilidad, será presidenta de México? Oigan, es una tarea ardua de pensar:

• ¿”Primer gentleman”?

• ¿”Sir Sheinbaum”?

• ¿Lord Tarriba de Sheinbaum?

• ¿First King Mr. Jesús María?

• ¿Jesús María y José de Sheinbaum?

• ¿Barón Moreno ?

• ¿Jesús María Andrés Manuel Claudio de Sheinbaum?

• Osimplemente no cargará con ningún título más que, el esposo de Claudia Sheinbaum.

Lo que se le viene a don Jesús María es fuerte y pesado y será interesante ver cómo se desarrolla como pareja de una Claudia Sheinbaum que siempre se manejó con una imagen casi casi inmaculada; de una mujer impoluta, casi virginal… y muy soltera y libre.

Pero, sinceramente me alegra que tenga una pareja en quién apoyarse y que la ame.

Esto es muy importante para el buen ánimo de la candidata favorita de Obrador y es importante porque si queda como presidenta, necesitamos por fin alguien en el poder que sea feliz porque casi todos verdaderamente parecen estar muy amargados.

Por cierto, segura estoy que el futuro marido de la jefa de gobierno ya tuvo la anuencia del presidente de México. Con su espada, lo condecoró “Lord Andrés Manuel Jesús María de Sheinbaum”.

A mí me daría miedo tener de suegro a Obrador. Que Diosito me lo bendiga.

Y pues ya, las prisas llegaron, son tiempos de boda urgente porque le viene bien en imagen a Sheinbaum tener a su carismático esposo a su lado en tiempos donde ya desde hace meses Clau salió a tomar las calles y varios estados para hacerse propaganda y estar en campaña.

Si el novio en cuestión agrada será muy favorecedor para Lady Sheinbaum.

Y una que no es aplaudidora de la jefa de gobierno pues no seré requerida para tan bello festejo, pero las bodas son hermosas, a mí todavía me emocionan y las redes hablarán y darán mucho de qué hablar por lo que segura estoy será tema en tendencia el día de la unión.

Y así es, amigos, cómo da comienzo una bellísima historia de amor.

Hasta que la muerte u Obrador los separe.

Es cuanto.