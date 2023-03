“Ain’t it funny

All the twisted games

All the questions you used to avoid?

Ain't it funny?

Remember I brought her up

And you told me I was paranoid

You betrayed me

And I know that you'll never feel sorry

For the way I hurt, yeah

You'd talk to her

When we were together

Loved you at your worst

But that didn't matter”

(¿No es gracioso?

Todos los juegos retorcidos

¿Todas las preguntas que solías evitar?

¿No es gracioso?

Recuerda que la mencioné

Y me dijiste que estaba paranoica

Me traicionaste

Y sé que nunca te arrepentirás

Por la forma en que me duele, sí

Hablabas con ella

cuando estábamos juntos

Te amé en tu peor momento

Pero eso no importó)

OLIVIA RODRIGO