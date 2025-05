La entrega de hoy va de algo que puede estar fuera del foco, pero que en mi opinión debe resaltarse.

Ayer mientras revisaba mis anotaciones para la entrega de este día, veo también que el Colegio de Bachilleres de Sinaloa (Cobaes) realizó un acto para reconocer a los ganadores del primer lugar en el 5º Concurso Estatal de Ortografía. Enterarme que los dos ganadores son jóvenes de Badiraguato, en concreto de los pueblos de Tameapa y La Tuna era algo que debía contarse.

En este espacio he reconocido tener una especie de cruzada personal en contra del estigma que ciernen sobre Sinaloa y sobre todo Badiraguato con relación al crimen organizado. He dicho que la gente de la sierra no es como la prensa amarillista pretende hacerlos ver.

Nacidos en Tameapa y La Tuna, Badiraguato; Kennedy Yatzarel Salomón Osorio del plantel EMSAD 75 y José Carlos Monzón Armenta del plantel EMSAD 116, obtuvieron el primer lugar respectivamente en distintas categorías.

Pienso que la gente debe saber que Badiraguato, como todo Sinaloa, tiene gente valiosa y talentosa. Kennedy y José Carlos son ejemplo de una nueva hornada de “plebes” con el carácter y el hambre de salir adelante a través del estudio y la formación profesional.

Sinaloa y su comunidad serrana, es mucho más que las historias fantásticas que ahora son tema en todas las plataformas a través de series, videoblogs y podcasts. Creo que el mensaje que deben dar, es de que en la sierra hay jóvenes que, con las oportunidades adecuadas, son altamente competitivos académicamente hablando, y, en consecuencia, potenciales profesionistas exitosos.

Mi reconocimiento para el Director General de Cobaes, Santiago Inzunza Cázarez, primero, por voltear a ver los planteles más lejanos del estado y elevar su estándar de calidad en infraestructura y educación; y segundo, por impulsar este tipo de certámenes que permiten que jóvenes de todo el estado convivan, conozcan y lleven el mensaje de que Sinaloa es solo uno, y que el talento está en la costa, la sierra, las ciudades y las comunidades rurales.

“El Colegio de Bachilleres llega a los lugares más recónditos del estado de Sinaloa. Esa ha sido la premisa del gobernador y maestro Rubén Rocha Moya”, asegura el director Santiago Inzunza Cázarez, por cierto, también originario de Badiraguato.

En lo que va de esta administración, la oferta educativa de COBAES y el número de egresados ha ido en aumento, lo que significa que actualmente son más los jóvenes que estudian el nivel medio superior para estar preparados al momento de decidir que profesión desean estudiar.

Gobierno del Estado y Cobaes no escatiman esfuerzos en llevar educación a todos los pueblos de su territorio, y tampoco regatean el apoyo para los jóvenes y las nuevas generaciones. Solo con educación y buena formación, continuaremos elevando los niveles de bienestar de nuestras comunidades.

Vanessa Félix en X: @vanessafelixmx