Jericó en Coahuila: ¿cómo Colosio o cómo Clara Luz?

“Un error mínimo al principio puede ser máximo al final”. ARISTÓTELES

“Jericó, la ciudad habitada más antigua del mundo, cumple 10 mil años. ‘Como mancha verde en un amarillento desierto, Jericó se encuentra en el valle del degradado río Jordán, un nombre que recogido por la Biblia ha impregnado de misticismo toda la región desde tiempos inmemoriales’”. ELUNIVERSO.COM

Érase una vez con Jericó… ¿La ciudad más antigua del mundo?… No, no hablo de esa ciudad digna de un cuento fantástico, sino de Jericó Abramo Masso, político saltillense.

Pues bien, la historia es la siguiente: el diputado federal por el Revolucionario Institucional, Abramo Masso, tiene todo para ser el próximo gobernador de Coahuila. Ya antes se habría animado —sin duda tenía más méritos que Miguel Riquelme—, pero Rubén Moreira, gobernador de 2011 a 2017, simplemente no quiso.

Se supondría que tendría que ser ahora el candidato natural del PRI a la gubernatura que se disputará en el 2023, pero todo indica que el actual gobernador Riquelme Solís no quiere. Y es que Riquelme, secundado por Moreira, tiene otro candidato en mente llamado Manolo Jiménez. Un próspero empresario propietario de medios de comunicación, pero cuyas estaciones de radio de poco le han servido para volverlo popular en la entidad… El popular es Jericó y todo parece indicar que pronto dejará al PRI.

Que es popular lo demuestra su biografía política:

Diputado federal en la elección del 2006; como abanderado del PRI derrotó al PAN en el distrito 4 de Saltillo con una ventaja ¡de más de 20 puntos! Una verdadera hazaña, sobre todo si se toma en cuenta que en esa elección perdió frente al panismo en 5 de los 7 distritos del estado.

En el 2009 volvió a ganar: ahora la alcaldía de Saltillo, obteniendo el triunfo electoral en el 100 por ciento de las casillas. Eso no había ocurrido en 40 años y no ha vuelto a pasar desde entonces.

En el 2015 recuperó el séptimo distrito federal de Coahuila para el PRI, otra vez con más de 20 puntos de ventaja sobre el PAN.

para el PRI, otra vez con más de 20 puntos de ventaja sobre el PAN. Ahora, en el 2021 (6 de junio pasado), ganó el distrito número 4 nuevamente, obteniendo más de 91 mil votos. Y ello sin contar con el respaldo de una alianza y haciéndole frente a la coalición de Morena, del PVEM y del PT ‘Juntos Haremos Historia’. En esta pasada ocasión, el legislador logró la victoria en más del 90 por ciento de las casillas de su distrito, siendo el priista más votado de todo el país.

Pero, ya dije, el Revolucionario no lo quiere como candidato a gobernador. Así que el diputado no tarda en renunciar a su militancia…

Lo busca Morena, que sabe que su candidato “natural”, el senador Armando Guadiana, no ganaría ni siquiera si paga los impuestos que le condonaron y usa un sombrero más elegante.

A Jericó lo busca también Movimiento Ciudadano, porque Dante Delgado sabe de sobra que en Coahuila su partido está entregado a Moreira y a Riquelme, y además de que le encantaría ganarlo para sumarlo a la causa nacional del partido naranja.

Y aquí es donde la historia se pone interesante. ¿Qué hará el señor Jericó? ¿Se lanzará por Morena imitando lo que hizo en Nuevo León la entonces popular Clara Luz Flores que, a pesar de sus buenos números en las encuestas no pudo con el peso del antiobradorismo en el norte de México (particularmente después de que se descubrió que la —en ese momento— alcaldesa de Escobedo no solo conocía a Keith Raniere, líder de la secta NXIVM, acusada de tráfico sexual, sino que actuada de reclutadora para la causa)? ¿O hará lo que Luis Donaldo Colosio Riojas, quien también coqueteó con Morena pero al final se decidió por la opción MC —que era casi casi una candidatura independiente—, llevándose de calle la alcaldía de Monterrey?

No sobra quien dice que en el fondo da igual (bueno, para lo que a la ciudadanía se refiere), pues cada vez se revela con mayor claridad que Movimiento Ciudadano muchas veces actúa más como partido satélite al servicio de Morena que como una tercera alternativa política (no dejen de leerme mañana en este mismo espacio para saber más de esta otra trama que hablará de Dante Delgado, de Ricardo Monreal, de Cuitláhuac García, de la comisión permanente del Congreso) pero ya me estoy desviando de narrativa…

El caso es que este cuento que nos concierne, el de Jericó, ya se está escribiendo y vendrán muchos capítulos antes de revelar el desenlace final. Veamos qué tan inesperado resulta este.

Verónica Malo en Twitter: @maloguzmanvero