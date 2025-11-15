Santiago, NL. Con el primer rayo de luz apenas asomando, medio centenar de ciclistas se reunió este fin de semana para participar en la décima edición de la Sandoval 4000, un recorrido de montaña que rinde homenaje al triatleta y ciclista regio Carlos Sandoval Armijo, fallecido en un lamentable accidente en bicicleta en el año 2020.

A las 6:15 de la mañana, el inconfundible llamado al megáfono de Yoyo Iribarren, destacada triatleta y ciclista, reunió a los participantes para la foto oficial. Frente a ellos, la familia de Sandoval observó con emoción la escena, en la misma ruta que Carlos realizaba durante sus entrenamientos más exigentes.

El recorrido, que atraviesa Cola de Caballo, El Manzano, Laguna Sánchez, Los Lirios y culmina en los 4,000 metros de elevación ya en territorio coahuilense, es considerado una de las rutas más duras y escénicas del norte del país. Su nombre, Sandoval 4000, alude precisamente al desnivel acumulado, comparable al de una etapa reina de cualquier carrera por etapas internacional.

Esta edición contó con un ingrediente especial: la presencia del ciclista mexicano más destacado del momento, Isaac del Toro, y de la talentosa Romina Hinojosa, quienes encabezaron el pelotón. Su participación generó un ambiente de orgullo y motivación entre los asistentes, que no ocultaban su emoción por compartir kilómetros con dos referentes del ciclismo nacional.

“Rodar con ellos en la ruta de Sandoval es un honor”, comentaron varios ciclistas antes de iniciar el ascenso. La presencia de ambas figuras se sintió como un tributo adicional, pues recorrieron el mismo camino que Sandoval hacía regularmente, transformando la experiencia en un homenaje vivo a su legado: el de un triatleta sobresaliente, gran escalador y ejemplo dentro del deporte regiomontano y del triatlón mexicano.

Con el esfuerzo colectivo, el homenaje se convirtió una vez más en una jornada de memoria, compañerismo y profundo respeto hacia quien dejó una huella imborrable en la comunidad ciclista.