Del Toro (UAE) se estrena en el pelotón profesional y compartió el podio en su debut de temporada, en el Down Under Classic en Adelaide, con el ecuatoriano Jhonatan Narváez (INEOS Grenadiers) y Natnael Tesfatsion (Lidl - Trek)

El Down Under Classic no es una carrera oficial de la UCI, sino un critérium que se programa anualmente unos días antes del inicio de la carrera por etapas WorldTour Tour Down Under. Sin embargo, la lista de participantes es idéntica a la carrera World Tour y el podio del joven talentoso mexicano nos llena de esperanzas de cara al futuro.

El velocista Caleb Ewan (Jayco AlUla) ganó cinco de las últimas seis ediciones, pero su equipo no pudo controlar la carrera en esta edición. Los ataques volaban por todas partes y al final Jonathan Narvaez y Natnael Tesfatsion lograron escaparse.

El pelotón calculó mal la persecución, aunque todavía estuvo bastante cerca de neutralizar a la fuga en el último kilómetro. Narváez se mostró como el más rápido del grupo de cabeza y venció a su compañero de fuga, mientras que el mexicano Isaac del Toro fue el más rápido del pelotón.

Del Toro, de 20 años, sorprendió al mundo entero la temporada pasada después de dominar el Tour del Porvenir (la versión sub23 del Tour de Francia). El mexicano vuelve a anunciar su talento en su debut profesional con un podio en su carrera como debutante. Es muy pronto en el año, pero estoy seguro de que este ciclista seguirá dándonos mucho de qué hablar, llevando la bandera mexicana a lo más alto del mundo.