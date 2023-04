Cuando leo la noticia en redes sociales de un medio de información nacional donde aparentemente está abrazando el presidente a Guadalupe Taddei , observe unos segundos la imagen y de inmediato supe que no era la consejera del instituto nacional electoral, son muy diferentes, lo único similar era el cabello, es ahí cuando entiendo hasta dónde pueden llegar los consejeros salientes, seguramente creían que afectarían como sucedió con Yasmín Esquivel, no dudo que en este movimiento tuviera algo que ver algún ex consejero, sabemos que la publicidad política es más alta en precios en medios de comunicación, sobre todo en tiempos de elecciones, seguramente al quedar la Sra. Taddei pierden muchos privilegios periódicos y conductores privilegiados por el ex consejero Lorenzo Córdova.

Cuanta publicidad debía darles qué deciden ocupar una última estrategia al subir una imagen falsa por donde le busques, no hay un parecido en cejas, nariz, boca, en aplicaciones qué realizan similitud de personas en sus fotos, me marca todas las diferencias, me pregunto que motiva a realizar esta acción para desestimar lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, obviamente fue una mentira replicada muchas veces que alguien la tendrá que creer, en este caso, solo la ven los opositores a este gobierno.

La mañanera de AMLO, es vista por millones de personas, la mayoría en grandes ciudades, les recuerdo que zonas rurales hoy en día tienen acceso a redes sociales, gracias al apoyo realizado para tener acceso a Internet , con ello miles de personas ven los programas del mandatario y se dan cuenta de las mentiras que inventan cada día en su contra, que lejos de beneficiar a la oposición la hunden más.

En estos tiempos se viven cambios importantes que dejan y muy atrás a los medios informativos impresos, si bien esto que realizaron lo hicieron como unas 100 figuras públicas, qué lo replicaron en redes sociales, puedo asegurar que hubo millones qué saben de la falsedad de esta imagen y no todos tienen cuentas en Twitter, lugar donde todos creen que es el segundo instituto electoral.

Solo veo como sucedió con el INE no se toca, resulta que un tiempo después, si se toca, de acuerdo a los dichos de Margarita Zavala en una nota que hicieron tendencia en contra y decido no hablar de ello, porque eso intenta la esposa de Felipe Calderón, qué la repliquen, debería darle pena subir algo así, después de marchar y defenderlo con uñas y dientes al INE, resulta que; perdón me equivoque, ahora si tóquenlo.

Así vienen caminando los opositores a López Obrador, tanto buscan atacarlo, qué escriben de su salud, si le realizan un cateterismo o mandarle una activista en Chihuahua para gritarle, yo veo que se les acaban las estrategias para buscar derrocarlo ante la ciudadanía, pues es todo lo contrario, con las acciones que realiza va en crecimiento constante.

Después de la desgracia, qué sucedió a los inmigrantes en Ciudad Juárez buscaron con gritos y ofensas una defensa qué no les creemos, el presidente está actuando con la ley, nadie por encima de ella, aun si es del movimiento regeneración nacional (Morena) algo que no observamos en la terrible desgracia de la Guardería ABC.

Creo que los gritos y ofensas en las cámaras de diputados y senadores es más una expresión de enojo propio, al no lograr dañar la imagen del Ejecutivo y lo intentan con mentiras que en menos de 24 horas les echan abajo entre las mañaneras, medios informativos neutrales, youtubers, o de boca en boca.

Así las cosas con estos opositores de López Obrador, lo que veo nunca imagine que sucediera, llorar, berrear, patalear, al final nada pasa, regresan a su casa igual que como salieron, pensando que decir en tribuna o con sus periodistas favoritos.

