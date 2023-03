Cuando veo la forma tan sutil de Lorenzo Córdova para recibirlo el día que autoriza la juez su reincorporación al Instituto Nacional Electoral, con medios de información, amigos, aplausos y abrazos, pensaban que su salvación política estaba entrando, por ello tanto festín., eso sí nunca vi un Ciro Murayama tan efusivo con él.

Cuando hablaban los diputados de Morena, se reían de ellos como niños en un salón de primaria, se notaron sus burlas sobre dichos legisladores, desde días atrás se veían preocupados por la salida de Jacobo.

Lorenzo Córdova y Ciro por esto buscan la provocación con sucesos como el supuesto ataque al INE; por parte del presidente López Obrador, y después realizando una marcha qué ocuparon cada quien, a su conveniencia; por parte de los empresarios y políticos para intentar afectar los cimientos de Morena, muy diferente a Córdova y Murayama qué les acomodo para viajar, promoverse al contradecir al gobierno federal por la reforma electoral y más adelante su dolor de cabeza que sería el Plan B.

Entre una y otra con conferencias, intentaban defenderse de algo simulado qué era falso e inexistente, pero ellos estaban decididos a hacerlo real entre las personas, explicando qué correrían a la mayoría de los trabajadores, dañarían todas las estructuras de la democracia y qué México se volvería Cuba y Venezuela.

Y así fue su andar por muchos lugares, buscando ser mártires, creciendo en sus ideales de éxito futuro, entre rectores, políticos, expolíticos, empresarios y mucha gente más que salían a las calles a defenderlos, ellos desde afuera veían su estrategia funcional, intentaban qué el mandatario federal quitara los ojos de lo realmente importante que eran los fideicomisos y todo el dinero que no aparece, son miles de millones.

De muchas formas lo fraguaron, sin embargo se dieron cuenta de que no salía de acuerdo a sus planes y de nada sirvió mover un supuesto ataque al INE, con una mentira tras otra qué creaban; la más falsa fue la desaparición de la credencial de elector, entre muchas más.

Ahí seguramente venía su último recurso, dejar a Edmundo Jacobo, quien ellos mismos decidieron sacarlo a la luz y aventarlo al ruedo de medios de información para defenderlo de quien lastimaba su labor, nunca imagine ver lágrimas, si paso, otros con tristeza ficticia entre gente cercana al secretario técnico.

Todo cambio en su reingreso entregado como platillo principal de los jueces. A su llegada podría imaginar Jacobo qué algo andaba mal si decidía quedarse con las investigaciones de Pablo Gómez. Primeramente, perdería su jugoso finiquito , aquí puede venir a su mente el momento crucial de su renuncia, comento entre periodistas y reporteros qué todos los secretos de su trabajo lo quebraron al sacarlos al público, me pregunto por qué tanta molestia qué sea famoso y lo conozcan la mayoría de mexicanos.

Más aún quienes salieron a una marcha a defenderlo de algo que muchos presentes no conocían, que no sabían ni por qué gritaban; el INE no se toca. Luego en su conferencia al decirse ateo manda un mensaje, dudo que muchos entendieran, eso queda en su pecho, no me involucro en creencias, podríamos pensar que no cree en la salvación eterna, seguro menos en la terrenal.

Vio venir qué mientras Lorenzo y Ciro, saldrían por la puerta grande, él se quedaría a enfrentar una nueva presidenta del instituto electoral, imagino que sucedería.

Estoy seguro de que vio venir la traición, si fueron capaces de mentir a un país con un Plan B falso que únicamente buscaba una reducción económica, yo así lo entendí como millones.

Sabiamente, decidió salirse el 3 de abril del 2023 junto a Ciro y Lorenzo, no decide hacerlo antes tal vez para no ser culpado de errores de otros, raramente tampoco después lo que podría hacerlo con la protección que tiene de jueces, de quedarse podrían cargarle todas las faltas de dinero que existen hasta el momento, su retirada no fue orquestada por nadie, siento que fue personal con su familia, ya tiene para vivir holgadamente, o alguien les propuso un jugoso contrato en caso no retornar.

Decide salir por lo que vendrá, ¿qué pasará de quienes defendieron el INE?.

Si algo sale mal, como siempre, saldrán a deslindarse, decir nos traicionó, pero no pertenecía a nuestro movimiento político y partido. Siempre es la defensa qué ocupan, como sucedió con García Luna y muchos más.

Twitter: @antarmnacif

Gracias por su atención