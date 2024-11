“Y ahora siéntate allí de frente a mí. Escúchame muy bien y sin interrumpir… Como sabes fingir si te va cómodo. Yo te conozco bien no sufro más por ti.” RICARDO COCCIANTE

“Qué difícil se me hace Seguir pagando el peaje De esta ruta de locura y ambición Un amigo en la carrera Una luz y una escalera Y la fuerza de hacer todo a pulmón.” MIGUEL RÍOS

Una nación violenta. Y en lugar de llorar a los muertos y buscar poner un alto a la barbarie, el oficialismo se vuelca a la fiesta y al canto, a la vez que se aprovecha para acusar a gobernadores de oposición. Ante el artero asesinato de 10 personas y otras 13 heridas en un bar en Querétaro durante un acto terrorista —no hay otra forma de llamarlo—, autoridades morenistas responsabilizaron a Mauricio Kuri de la tragedia y de la inseguridad que priva en el estado.

‘O todos coludos o todos rabones’. Tan típico de políticos olvidar que, al mismo tiempo, frente al asesinato y desmembramiento de 14 individuos en Guerrero de hace unos días, se aplaudió a la gobernadora de Morena. El gobernador panista al menos salió a lamentar la tragedia y a comprometerse a dar con los asesinos. No buscó pretextos ni culpó a nadie.

Esa humildad no se le vio a Evelyn Salgado. Tampoco a Rubén Rocha. La guerra fratricida continua en Sinaloa y él y otros morenistas culpan a gobiernos mucho muy pasados... La autoridad finge demencia cuando un capo —y no cualquier capo— habla de su secuestro y del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda. Los integrantes de la 4t cuidan y miman al gobernador, quien no sabe qué hacer para frenar tanta muerte y tanta violencia.

El mortal ataque en Querétaro tiene características que llaman la atención. Este fin de semana se desarrolló en dicha ciudad un evento deportivo que reunió a cerca de 10 mil atletas y sus familias. Evento cuidado y vigilado por agentes del orden. El ‘Torneo de la amistad’ reunió a alumnos de una red de colegios de toda la república, muchos de ellos que se hicieron acompañar por sus familiares. Qué mejor forma de dinamitar a un gobernador que hasta ahora tenía el récord de menor número de asesinatos; entidad cuyo PIB crece, siendo el segundo estado más atractivo para la reubicación de empresas, el tercero en el Índice de Desarrollo Digital Estatal. Entre 2021 y 2024 generó más de 82 mil nuevos empleos, con un crecimiento del 13.1% en empleo formal (vs. el 7.8% nacional); con el 62% de la población ocupada registrados en el IMSS (en Guerrero no alcanza el 10%). Sin dejar de mencionar que ocupa el primer lugar en el Índice de Estado de Derecho a nivel nacional (World Justice Project). ¿Dónde está la Sedena, ahora Defensa, a defender todo esto que menciono contra los cobros de piso? No. Lo que sí es que militares mataron a migrantes colombianos en La Rumorosa y ‘limpiaron’ la escena del crimen. La versión oficial de la Defensa dice que los elementos fueron agredidos con armas de fuego. y que en el intercambio de balazos se registró la muerte de los migrantes… Lo mismo que afirmó el Ejército Mexicano tras balear a seis migrantes el pasado 1 de septiembre en Chiapas.

Tan solo ayer domingo 10 de noviembre en Sinaloa encontraron 5 cuerpos en Durango; en Colima ejecutaron a un marino; en Guerrero dejaron la camioneta con 11 muertos en Chilpancingo; en Mazatlán ejecutaron a Simón Malpica exjefe policiaco; y en Querétaro los 10 baleados en un bar. Más los asesinatos que desconocemos. Es un país que se desangra.

En tanto, el nuevo alcalde de Apulco, Zacatecas, asumió el poder el 2 de noviembre y ya se exhibió con un uniforme del Cártel Jalisco Nueva Generación. Por cierto, entró en lugar del exalcalde Mauro Yuriel, quien se encuentra prófugo de la justicia… En ese caso, Morena no dice nada. O sí… Claudia Sheinbaum elogió al gobernador David Monreal por recuperar la seguridad en Zacatecas… Aplaudió la estrategia de ‘construcción de la paz’ y dijo que es donde más han disminuido los homicidios.

No es por aguarle la fiesta, pero Zacatecas tiene alcaldes vinculados al crimen organizado (como los de Apulco); al menos cuatro cárteles actuando en su territorio y, para mostrar el tamaño de la inseguridad, la semana pasada se cometió lo que llaman ‘el robo del siglo’ en la minera de Mazapil. En plena noche de brujas (31 octubre) se robaron 240 toneladas de minerales...

Concesionada a la trasnacional estadounidense NEWMONT, se trata de la mina de oro más grande de México, con una producción de más de 143 mil onzas (2023) y la segunda más importante del país en cuanto a producción de plata. David Monreal, no ha recuperado nada. Zacatecas en graves problemas por la inseguridad y Claudia Sheinbaum le aplaude al gobernador…

La tragedia de Querétaro, como todos los eventos violentos de este fin de semana, de este mes, de este año, de ambos sexenios han dejado de ser focos rojos; son actos delictivos. Son actos que debilitan a todo el país, no importando la ideología que ejerzan sus gobernadores.

No son “incidentes”, no son “guerras internas”, son en cambio el recordatorio inequívoco de que están asesinando a los habitantes de nuestro país.

Giro de la Perinola

Evelyn Salgado canta, baila e inaugura el nuevo edificio de Morena en Chilpancingo: “espacio donde las ideas, el amor por servir a la gente y la esperanza de transformación encuentran su lugar. Este será un punto de encuentro para nuestro movimiento, guiado por el servicio y la justicia…”, dijo la gobernadora.