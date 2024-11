Llevo viviendo más de 7 años en esta bendita ciudad. Saliéndome de mi ciudad, la CDMX, para buscar un mejor futuro para mí y para los míos.

Querétaro me recibió con un montón de posibilidades positivas para mí: Vivir en un lugar mucho más digno, contando con trabajo, viviendo a salvo de los temblores y sintiéndome segura en todos sentidos.

Sin embargo, algo está pasando en Querétaro: la violencia se ha desatado. Justamente desde que entró Claudia Sheinbaum como presidenta algo está pasando en el estado.

Se dice acá que son grupos morenistas los que quieren sembrar el miedo y están creando escenarios caóticos y violentos para manchar la reputación de Mauricio Kuri, quien ha sido catalogado como el mejor gobernador de todo el país.

Pero, por otro lado, ayer asesinaron a plena luz del día a tres personas en Centro Sur, la zona más céntrica de la ciudad, en donde además se encuentra el edifico de Gobierno.

Hoy, también, desgraciadamente, muy temprano se supo del asesinato de una mujer.

En Juriquilla, hasta hace poco una de las localidades de Querétaro más acaudaladas, entraron a asesinar a un hombre que se encontraba cortándose el cabello en una barbería.

Lo que rescato de todo esto es que la Policía de Querétaro es sin duda la mejor de todo el país y actuó de manera rápida y eficiente el día de ayer, atrapando así a quienes asesinaron a las tres personas el mismo día que fue cometido este asesinato.

Sí, algo está pasando en Querétaro. También, cuenta la leyenda aquí que las personas dedicadas al narco que viven en Celaya y Guanajuato han decidido mandar a sus familias a esta entidad para que estén seguras, por eso se dice este estado siempre sería seguro, pero ese mito ha quedado en el pasado.

Sí creo que hay una nueva violencia en Querétaro y en muchos otros estados porque al irse López Obrador del lado de todos los maleantes sintieron esta especie de orfandad y abandono y es por eso que pareciera que los malos se han rebelado ante tal ausencia cometiendo actos ilícitos y de una violencia terrible.

Por supuesto que los morenistas atacan y culpan y señalan a nuestro gobernador Mauricio Kuri. Ese es su objetivo. golpearlo políticamente para desprestigiarlo.

Lo conozco personalmente y es un hombre íntegro y humano. El como muchos de nosotros, debe de sentirse sorprendido por esta ola de violencia que no se puede negar y hacer como que no pasara nada... Sí está pasando pero no es culpa de el gobernador.

El papel de la policía Queretana como les platicaba es de primera. Ese es mi consuelo realmente.

Acá ganó Mauricio Kuri sin que tuviera rival a vencer, todo Querétaro votamos por él. Y estamos para apoyarlo en estos momentos, todos votamos por él y él nos necesita, pero para eso necesitamos tener una unidad todos los que aquí vivimos.

Cuidarnos unos a otros, sabiendo que la policía queretana es la mejor de todo el país pero hemos visto como las redes sociales han hecho un gran papel, pues cuando en ellas se publica las caras de los victimarios y de las víctimas, es también como una forma de protegernos y de blindarnos. Esta es la forma en como podremos enfrentar esto.

Aún así, el sueño de muchos es vivir en Querétaro y Querétaro les recibirá como a mí me recibió.

Querétaro es fuerte y su gente es buena. No hay que olvidarlo.

Es cuanto.