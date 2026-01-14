Podrían ser 20 mil personas, al momento de escribir este texto, las que ya cancelaron su asistencia a Estados Unidos para la Copa del Mundo “maldita” que se celebrará este año.

Lo que parecía ser un éxito en lo económico, que no en lo deportivo, para la FIFA, podría convertirse en una pesadilla, ante los ataques violentos de la guardia pretoriana de Trump, los agentes de la migra, o el ICE, quienes después de ejecutar a sangre fría a una madre de familia de 37 años, han continuado con su era del terror en Mineápolis y en otros estados “demócratas” de EU.

La Gestapo de Trump ahora levanta y secuestra a adolescentes que trabajan en Target, acosa a nativos americanos que “llegaron” al territorio mal llamado ”Estados Unidos de América” decenas de miles años que los colonos europeos y dispara armas “no letales” a jóvenes que pierden un ojo.

Palestina, Chile, Ucrania, todos son los laboratorios de la represión que ahora enfrentan sectores de la sociedad estadounidense. En ese marco de brutalidad, difícilmente se pueden garantizar condiciones de seguridad para turistas latinoamericanos, asiáticos, africanos o hasta europeos de aspecto “latino”.

¿Ustedes creen que los gorilas babeantes y violentos de ICE van a saber distinguir a un turista africano de un migrante haitiano? ¿A un portugués de un brasileño? ¿A un español de un latino?

Como ya hemos señalado en este espacio, no existen las condiciones para que se lleve a cabo ni el mundial, ni los próximos juegos olímpicos de Los Ángeles en 2028. Estados Unidos está en caos y al borde de una nueva guerra civil, o de una revolución. De este lado, hay que protegernos y prepararnos.