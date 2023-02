IRREVERENTE

Les platico:

Aunque a Miguel Treviño de Hoyos le choca que lo comparen con López Obrador, el fallido alcalde de San Pedro Garza García todos los días emula al presidente de México.

La más reciente de sus trastadas tuvo lugar ayer, cuando la auto nombrada “Comisión Centrito” realizó una conferencia de prensa para apoyar las desordenadas y desorientadas obras en ese emblemático sector del municipio, que tienen al borde del colapso a más de 300 negocios.

El evento tuvo lugar por todo lo alto, con manteles largos, blusas y camisas almidonadas, gafetes de identificación, mesas, sillas, caballetes, micrófonos, equipo de sonido, boletín de prensa y edecanes para repartirlo entre la prensa.

Y la pregunta obligada al ver semejante despliegue organizativo fue:

¿Pues no qué se los está cargando el payaso?

Pégame, pégame, pero no me dejes

La tónica de los 5 de pie y 5 parados de la mentada “Comisión” me hizo recordar el dicho de aquella esposa que le pide a su marido: “pégame, pégame, pero no me dejes”

Es que de los 300 negocios que había, ya nomás quedan 250, menos los que cerrarán la cortina pues las rentas que pagan se los están comiendo y no hay clientes, porque no hay accesos al Centrito debido a las zanjas que hacen del lugar un escenario más propio de un país en Guerra que del municipio más acaudalado de América Latina.

La “Comisión” convocó a los comerciantes a un lugar inexistente del Centrito, pero a los medios hasta les hablaron el mero día para explicarles con lujo de detalles el verdadero sitio de la reunión, distinto al que señalaba el croquis repartido entre los afectados.

Fui, porque soy vecino de SPGG desde hace 40 años, pero de incógnito, porque resulta que mi oficio me ha granjeado más enemigos que amigos y uno que otro que se dice amigo pero no lo es, sino todo lo contrario. Plácido sufre... :´-(

Recibí el mapa que adjunto con el señalamiento de que estaría ahí Lorenia Canavati, heredera junto a sus hermanos de un negocio de hamburguesas en el corazón del Centrito.

En el camino me encontré a Martha Garza García, propietaria de la legendaria Cerrajería Del Valle, ubicada en Río Orinoco 207-A, con el teléfono 8378-5522, para recibir pedidos de sus servicios.

Válgaseme el comercial, pero es que quiero ayudar a comerciantes que están siendo brutalmente afectados por las acciones de un alcalde venido cada vez más a menos, debido a que gobierna de espaldas a su comunidad y de frente a los constructores que financiaron su 2a campaña electoral y que les responde así, dándoles obras que se mueven a paso de tortuga reumática para que sus favoritos cobren, cobren y cobren, los muy cabrones.

Martha es una de las afectadas por el desmadrito de Miguel Treviño de Hoyos y su alucinado proyecto “Distrito Valle”.

De habitantes del otrora municipio con mejor calidad de vida, los sampetrinos pasaron -pasamos, kimosabi- a ser damnificados.

Esto debido a que las “obras” emprendidas desaforadamente por Miguel le están dando en la madre a la vialidad, a la seguridad, a la tranquilidad y al bienestar de una comunidad que sabe -sabemos- exigir a sus autoridades, porque pagan -pagamos- más impuestos que la mayoría de los mexicanos.

¿Propósito de la aludida percudida rueda de prensa?

Pedirle al alcalde por el amor del Dios de Spinoza y por lo que más quiera, que tenga la bondad de acelerar las obras en el Centrito.

Chulear la “bellosidad” que va a lucir ese lugar en diciembre de este año, “noliace” que muchísimos comerciantes no vayan a llegar a tal fecha.

Está usted enterado, señor alcalde.

Gracias por su infinita bondad.

Nomás eso faltó a decir por parte de los 5 sentados y 5 parados de la “Comisión”.

Miguel Treviño de Hoyos (Garabato)