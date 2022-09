IRREVERENTE

Les platico: Este es el caso de vecinos de San Pedro Garza García, NL, respecto al alcalde “independiente” Miguel Treviño de Hoyos, reelecto el año pasado para un segundo periodo de tres años y que es acusado por un empresario global que vive en ese municipio, de mutilar en dos su casa, obedeciendo a una vecina con influencias.

Esta es la entrevista exclusiva que obtuve de Gustavo M. de la Garza Ortega, presidente de Vivaro, Marcatel y muchas otras empresas que operan en los cinco continentes, en diferentes segmentos, dos de ellos las telecomunicaciones y fibra óptica.

Gustavo ha sido residente de San Pedro la mayor parte de su vida y desde hace 40 años vive en la casa que el 13 de septiembre del año pasado le fue cercenada a la mitad -esa fue su expresión- a la mitad, porque tiene un auditorio en el que ofrece gratuitamente eventos culturales para sus amigos.

De las dos alternativas señaladas en mi artículo, Gustavo eligió pelear y según dijo, está a punto de ganarle los juicios que ha emprendido contra Miguel, “porque me asiste la razón”.

Le ganó 7 juicios a Carlos Slim

“Si le gané 7 juicios a Carlos Slim y el juez lo obligó a pagar $110 millones por concepto del incidente de costes judiciales, ¿cómo no voy a ganarle a Miguel?”, me dijo Gustavo.

“Soy de paz, pero no soy dejado. Si alguien me pega una vez, me defiendo. Si lo hace dos veces, dos me defiendo, lo hago las veces que sean necesarias. Pero nunca he iniciado ningún pleito, sencillamente me defiendo, como hoy es el caso”, comentó quien este 2022 cumplió 50 años como empresario.

“Miguel me acusa de lucrar con mi sala de conciertos, pero no es así. Todo lo que hago en mi casa es por pura filantropía, por mecenazgo. Incluso él me pidió el año pasado ese lugar, al que llamé ´Las Cuatro Estaciones´, para realizar un evento proselitista de su campaña, y se lo presté. No pagó ni un centavo por haberlo usado, como ha sucedido con todos quienes han estado ahí”, expresó.

A Miguel no le sube el agua al tinaco

“¿Por qué clausuró la mitad de mi casa?, es inexplicable. O no, yo creo que sí hay una explicación. Quizá ya no le sube el agua al tinaco. A lo mejor lo hizo porque le caigo mal. Dejarse llevar por las quejas injustificadas de una vecina de apellido Elosúa lo enfrentó contra mí”, dijo.

En la siguiente liga está la entrevista -también exclusiva- que me concedió en la víspera de las navidades pasadas, donde Gustavo abunda acerca de los motivos que el alcalde Miguel pudo haber tenido para clausurarle la mitad de su casa.

Ayer, el empresario regiomontano de la vieja guardia, instó a los sampetrinos a no dejarse del alcalde, como él lo está haciendo y lamentó que Miguel gobierne de espaldas a la gente y no de frente, como prometió en sus dos campañas políticas.

La protesta

Ayer jueves 1º de septiembre tuvo lugar una inusual protesta de representantes y presidentes de colonias del que fuera municipio modelo de México en cuanto a calidad de vida.

Inusual, porque en vez de realizar ese acto en el palacio municipal, decidieron hacerlo en la casa donde vive el alcalde.

se quejan de que Miguel Treviño de Hoyos no los escucha y ante eso, no les quedó de otra que apersonarse en su casa, donde pegaron carteles con expresiones de rechazo respecto a su gestión como alcalde.

Entre los participantes estaban Rebeca Clouthier, ex alcaldesa interina de SPGG por parte del PAN y quien contendiera también por ese cargo en una segunda ocasión.

Ernesto Chapa, ex regidor que fue “invitado” por Miguel a dejar ese puesto en el Cabildo de San Pedro, debido a su postura crítica ante los actos del alcalde.

También Marcela Dieck, quien también fuera regidora y también fuera objeto de la misma “invitación” del alcalde para dejar su cargo.

Protesta en San Pedro

Ellos, como los presidentes y representantes de colonias de SPGG, marcharon desde la avenida Roberto Garza Sada, frente al ex Planetario Alfa, hasta las puertas de la casa de Miguel.

La protesta fue respetuosa pero enérgica, como dijo Ernesto Chapa.

Protesta en San Pedro

Acusan a Miguel de lo siguiente:

1. Expropiaciones que dejaron en la calle a familias pobres.

2. Amenazas de derrumbe a casas cuyos dueños osan desafiarlo.

3. Ciclo vías en avenidas de alto flujo vehicular que obstruyen la movilidad.

4. Concesiones a particulares para que exploten a su antojo los parques públicos.

5. Oficinas y departamentos en las enaguas de la Sierra Madre.

6. Afectación a comercios al eliminar espacios para estacionamiento.

7. Nepotismo.

8. Influyentismo y tráfico de influencias.

9. Inseguridad.

10. Corrupción.

11. Espionaje y hostigamiento a sus críticos.

12. Opacidad en el manejo del erario.

13. Gastos suntuosos para él y sus focas aplaudidoras.

14. Abusos de poder.

Protesta en San Pedro

Siguiente paso: dormir frente a su casa

Marcial Herrera, ex secretario de seguridad pública de SPGG, propuso que si Miguel sigue sin escuchar a los sampetrinos, el siguiente acto de protesta sería instalar carpas y tiendas de campaña para dormir frente a su casa.

Lamentó que el alcalde se cierre a la gente, siendo que como candidato ofreció y se comprometió exactamente a lo contrario.

Destacó que se trata de un funcionario con dos caras.

“Por un lado promueve el respeto a la ecología y por el otro tolera la devastación de los cerros”, como se pudo atestiguar en la protesta de ayer, cuando los manifestantes presenciaron la devastación de un cerro por parte de un particular que presume sus influencias con el alcalde.

“Por un lado promueve todo el rigor de la ley contra el mal trato anima, y por el otro mal trata a la gente con sus abusos de poder”, dijo Marcial.