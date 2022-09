IRREVERENTE

Les platico: San Pedro Garza García era hasta hace cuatro años el municipio con el mayor estándar de vida de toda América Latina. Hoy, con Miguel Treviño de Hoyos como alcalde reelecto, da pena por todos lados. El “independiente” está desatado con:

Para la elaboración de este artículo platiqué con representantes de colonias de sectores populares, residenciales, de oficina y comerciales.

De hecho, este su irreverente servidor reside en este municipio desde hace casi 40 años.

He sido testigo de la evolución que se ha dado aquí con alcaldes panistas -primero- priyistas -luego- alternadamente -después- entre esos dos partidos y desde hace cuatro años con la llegada de Miguel Treviño de Hoyos, que tras haber formado parte del gobierno de Jaime Rodríguez “El Bronco”, se vistió igual que su ex jefe, de independiente, y le arrebató al PAN la llamada “joya de la corona” en Nuevo León”.

Este alcalde ganó las elecciones montado en la ola de una tendencia nacional de renovación de los partidos en el poder, federal, estatal y municipal.

Si a nivel nacional López Obrador ocupa la presidencia debido al hartazgo de la ciudadanía por la corrupción de los gobiernos anteriores, en el caso de San Pedro fue más bien la oportunidad que parecieron darle los sampetrinos a alguien distinto al PAN y al PRI.

La oferta de campaña de Miguel fue gobernar de cara a sus jefes, los ciudadanos.

Miguel, no pagaré el predial y hazle como quieras. Abrazos, no predialazos

Miguel Treviño, el alcalde que NO se merece San Pedro Garza García... ni los sampetrinos tampoco

Pero desde el primer mes faltó a su promesa, al encerrarse a piedra y lodo en el ego de un puesto para el que -a todas luces- no está preparado.

De entrada, cometió la barrabasada de no conservar en el vital puesto de Secretario de Finanzas, a Rafael Serna Sánchez, uno de los tesoreros más cotizados a nivel nacional.

Por cierto, Luis Donaldo Colosio Riojas se lo ganó para su equipo como alcalde Monterrey, a su compadre Samuel García, que lo quería para la tesorería del gobierno de NL.

Rafael y Mauricio Fernández -el anterior alcalde de SPGG- dejaron en Tesorería la friolera de $1,050 millones, los cuales se esfumaron a menos de un año de que Miguel ocupó la alcaldía. ¿En qué se gastó ese dineral?

Debido a todo esto -y más- una comisión de presidentes y representantes de colonias de todos los sectores de SPGG acudirán hoy hasta las puertas de la casa del alcalde Miguel, para entregarle -si es que se digna a estar para recibirlos- una carta que resume las quejas a que se ha hecho merecedor su gobierno.

No es propiamente una manifestación ni una marcha ni se espera el gran gentío.

Siendo disruptivos en eso de actos de protesta, los sampetrinos realizaron durante la última semana, numerosas consultas en todos los sectores del municipio y tomaron nota de las inconformidades de los vecinos.

En un zoom realizado ayer en el que participaron los 15 líderes de este acto de protesta, se definieron las acciones que tendrán lugar hoy a las 18:30 horas a las puertas de la casa de Miguel, en Arquímedes 120, colonia Residencial Chipinque.

Quedaron de verse a las 18:15 frente al Planetario Alfa, en avenida Roberto Garza Sada.

El plan es reunirse ahí y partir caminando hacia la casa del alcalde, donde entregarán a Miguel o a quien reciba, una carta con el resumen de las quejas recolectadas en las colonias que fueron consultadas.

¿Habrá oradores y un mensaje? Eso es algo que los organizadores no comentaron.

Será espontáneo si alguien desea tomar la palabra, lo hará.

¿Provocarán molestia al vecindario de esa zona?

Probablemente sí, pero los organizadores me comentaron ayer que Miguel tiene cuatro años de estar molestando a los sampetrinos, con las obras caprichosas que ha emprendido.

Si la policía impide el paso de la comisión de vecinos a la casa del alcalde, será noticia, pues todavía existe el derecho constitucional de libre tránsito por todo el País, y las calles son PÚBLICAS.

Si está Miguel en su casa y recibe a los vecinos, será noticia.

Si no está, será noticia la forma disruptiva y original que la comisión de vecinos ha diseñado para entregar sus quejas. Mañana que cubramos el evento lo sabrán mis sufridos lectores.

CAJÓN DE SASTRE

“Esta no es una noticia local, como podría pensarse. Es nacional, porque no existen antecedentes de una protesta ciudadana a la casa de su alcalde y no al palacio municipal. Entonces, señores presidente, gobernadores, alcaldes y legisladores de todo México, si ven las barbas de su vecino cortar, pongan las suyas a remojar”, remata la irreverente de mi Gaby.