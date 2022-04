IRREVERENTE

Les platico: desde los tiempos de Santiago Nieto, a la UIF le tiene miedo todo mundo.

Yo, no.

Y desde la llegada a esa Unidad de Inteligencia Financiera del soberano ignorante -y por ende NO inteligente- en esos temas, que se hace llamar Pablo Gómez, menos miedo le tengo, porque su arrastramiento ante los designios de don Andrés Manuel, le han servido para limarse las uñas, pero tal contacto con el suelo le absorbió lo que de materia gris le quedaba.

“Obvio” -como dice mi amigo mi Chanoc- para no tenerle miedo a tal engendro hay que ser muy cumplidito con nuestras sacrosantas obligaciones fiscales y portarse bien en todos los ámbitos que la tentación humana nos permitan.

Yo, sí.

Después de este prólogo, paso al tema que me ocupa en este santo día. ¡Arre!

¿Sancionar? ¿De parte de quién?

Miren que amenazar con sancionar a quienes no fuimos a votar el día del remedo ese de “consulta popular de revocación de mandato”, es una soberana p3nd3j3z.

¿Quién le dijo al tal Pablo que su esfera de acción -o como él mismo les dice a sus más cercanos- de “poder”, abarca a los órganos electorales y a los que imparten justicia?

Fue tan desafortunada su declaración, que quizá pudiendo decir “investigar”, dijo “sancionar”.

Aquí y en China eso suena a amenaza vil.

Y para amolarla de acabar, en su advertencia interpretó equivocadamente el Artículo 36 constitucional, fracción III, que a partir del año 2012 establece como una obligación ir a votar, pero para nada se refiere a sanción alguna contra quien no lo hace.

Con esta agravante: las del pasado Domingo de Ramos no fueron propiamente elecciones electorales, se trató de una consulta que fue sacada de la manga por don Andrés Manuel para seguir vivito y coleando en las boletas, con miras a las cruciales elecciones que se avecinan el próximo junio en Aguascalientes, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Durango, más las 39 alcaldías de ésta última entidad y las de Coahuila y el Estado de México en el 2003, más las presidenciales del 2024.

Lo dije y lo sostengo: La consulta fue un ensayo general electoral

El pasado 10 de abril, las huestes morenistas practicaron en el campo lo que pretenden hacer en las elecciones de a deveras, esas que se avecinan en las entidades que arriba mencioné.

Fue un “ensayo general” como los que se hacen en las obras de teatro, con vestuario, música y hasta con público en las “tribunas”, en este caso, en las casillas de votación.

Y encima, los muy cabrones nos hicieron pagar a los contribuyentes, los más de $1,500 millones de pesos que costó ese “ensayo general electoral”, disfrazada de consulta popular.

Le ganó la muina a Pablo pues -que no se nos olvide- el ex líder del movimiento del 68 perdió como perredista su curul en el 2021 y ahora la coge contra el INE y contra los que no fuimos a “votar” en la pasada consulta popular.

Va a estar bien cabrón que Pablo nos venga a investigar -no a sancionar- a los 76 y pico de millones de mexicanos a los que NO NOS DIO LA REGALADA GANA de caer en la trampa que tendió la 4T el pasado 10 de abril.

A ver, Pablo Gómez...

¿Por qué no investigas a los que acarrearon gente para llevarla a votar, como descaramente lo hizo Mario Delgado? Ah, se me olvida, es que tú no eres funcionario de los órganos electorales ni ministro de la SCJN. ¿Por qué no investigas a los que provocaron la muerte de dos mujeres que fueron amenazadas con quitarles las ayudas económicas del gobierno si no iban a votar y por eso se treparon en la caja de la troca que se volcó en Chiapas? ¿Por qué no jalas a cuentas a los encuerdados morenistas que tapizaron medio México con panorámicos que “invitaban” a ratificar el mandato del que constitucionalmente no tiene ninguna necesidad de hacerlo, porque fue electo para seis años? Tú que andas tan enjundioso contra los que no fuimos a votar, ¿por qué no sancionas a Adán Augusto, a Claudia, a Tatiana, a Rocío, a May, a Marcelo y a todos los funcionarios del gabinete, que abiertamente promovieron la consulta violando la veda electoral? ¿Por qué no sancionas a los gobernadores morenistas -y a uno que otro colado y acomodado- que obedecieron cual lacayos las órdenes de don Andrés Manuel y sacaron las matracas para incitar a ir a votar?

Ah, es que tú no eres parte de ningún órgano electoral y menos de los que imparten la justicia en México.

Hoy votan diputados la reforma

Y mientras tanto en Ciudad Gótica... si hoy o mañana o pasado aparecen por ahí algunos “colgados” emulando a Judas Iscariote, busquen entre sus pertenencias y NO LE VAYAN A HACER CASO al recado habitual de “no se culpe a nadie...”.

Entre los candidatos a dicha categoría de los “premios de la Academia” están el diputado priyista Carlos Miguel Aysa Damas, el líder del rebaño priyista Rubén Moreira, su esposa Carolina Viggiano, candidata también priyista a la gubernatura de Hidalgo y otros contendientes por el bando de los otros partidos que supuestamente son oposición.

Entre las rémoras que oscilan cual satélites alrededor de Morena -PT, PVEM- también pudiera haber “colgados”.

Bueno, todo esto, si lo permiten las hordas de acarreados que amenazan con bloquear hoy los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro.

Mañana les platico...