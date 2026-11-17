Mucho se ha escrito sobre la representación de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Como se sabe, el INE de Taddei, al lado del Tribunal Electoral de Mónica Soto, avalaron, mediante una interpretación sesgada del artículo 54 de la Constitución, que la coalición obtuviese más del 70% de la Cámara. Fue un fraude jurídico que sirvió de base para la captura del Poder Judicial y para el desmantelamiento de los organismos autónomos.

Los propagandistas, algunos de ellos disfrazados de expertos constitucionalistas, han argumentado que solo fue cumplir con la “letra” de la Carta Magna, traicionando en los hechos el espíritu de la misma dirigido a evitar que una sola fuerza política pudiese reformar la ley fundamental en solitario. Se salieron con la suya. Lamentablemente, es probable que el escenario se repita en 2027.

En días recientes, la Alianza Democrática para la Observación Electoral, organización apartidista integrada por personajes como Mauricio Merino, presentó ante la INE una solicitud para que, con miras a las elecciones del año que viene, quede asentado que una fuerza política equivale a partido, y con ello, evitar la manipulación del artículo 54, como lo hicieron en 2024. Se trata de una iniciativa bien intencionada que, desafortunadamente, no conducirá a nada.

Se antoja que Morena y sus aliados saquen los números de 2024 en la Cámara de Diputados, cercanos al 55% del total de los sufragios, es decir que no alcancen en las urnas los votos para la mayoría calificada. Sin embargo, el INE y el Tribunal contarán, con el propósito de reproducir el atropello de los comicios pasados, con la jurisprudencia electoral producida por ellos mismos. En otras palabras, la tendrán más fácil, pues la ruta interpretativa de la ley ha quedado bien “planchada”.

En suma, la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en 2027 es una realidad muy cerca de estar asegurada; y no será derivado de que cuenten con el respaldo de las dos terceras partes del electorado mexicano, sino de una serie de decisiones e interpretaciones de unas autoridades electorales cuyo compromiso con la imparcialidad y la democracia constitucional es cosa del pasado.