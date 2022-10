“Hay otras pequeñas maneras, aunque no menos perniciosas, de traicionar a la pareja, como por ejemplo no hablar con ella, hacerse el distraído, mostrarse irritado o simplemente no evolucionar ni ilusionar.” ALAIN DE BOTTON

“- Has aprendido dos cosas muy importantes. - ¿Cuáles? - Pues, no traicionar a un amigo, y no irse nunca de la lengua.” ROBERT DE NIRO

Con fines pacíficos…

¿A quién se le ocurre, en plena invasión cosaca a Ucrania, firmar un convenio con Rusia? ¿Quién en sus cabales sostiene un acuerdo de cooperación para utilizar el espacio ultraterrestre “con fines pacíficos” con Rusia? Afirmativo, camarada: al gobierno de la cuatroté.

Lo anterior, entre otras varias cosas, ha provocado que ahora México haya tenido que salir a desmentir que no se establecerán instalaciones rusas en territorio nacional como parte del sistema satelital de espionaje Glonass.

Salvador Landeros, director de la Agencia Espacial Mexicana, a petición expresa del canciller Marcelo Ebrard, informó que dicho sistema no se ubicará en nuestro país, mas anotó que sí se firmó un acuerdo de cooperación con Rusia. No en balde todo lo anterior —utilización del espacio ultraterrestre incluido—, genera dudas y desconfianza sobre la naturaleza de la cooperación que se podría llegar a tener con dicha nación.

Para todo hay un momento, ¿es tan difícil de entender? Dada la grave situación internacional por la que atraviesa el orbe, firmar acuerdos con una de las partes en conflicto (luego de haber creado un grupo de amistad con Rusia en el Congreso mexicano y planteado una propuesta de paz que parece un salvoconducto para que Rusia se quede con los territorios que invadió en Ucrania) denota que o México ha perdido la brújula en su diplomacia o, bien, su presidente se ha decantado por apoyar a un dictador. Y no cualquier tirano; uno abiertamente opositor a nuestro vecino y principal socio comercial del planeta.

Duelo de ineptitudes y mentiras

La forma en la que el secretario de Relaciones Exteriores trató de demostrar la mentira y desinformación de la que fuimos objeto por parte del gobierno ruso, en sí mismo manifestó un desaseo en nuestra otrora diplomática cancillería. Se han hecho a un lado a los verdaderos diplomáticos para mostrar a la dependencia en su peor momento. ¡La diplomacia mexicana at it’s worst!

En la carrera de decir mentiras, Vladimir Putin miente casi tanto como Andrés Manuel López Obrador. Basta ver los resultados de su invasión; el cómo la ofensiva en suelo ucraniano está resultando...

Por lo que a México se refiere, aliarse con Rusia en estos momentos es un error de enormes proporciones: la 4T soltó a un tigre grande que no habla español y recibió como resultado se diera a conocer un mar de información cierta y muy comprometedora para la administración federal con el hackeo de GuacamayaLeaks.

Toma para que aprendas

Pareciera estarle diciendo el gobierno norteamericano a AMLO… La CIA, la NSA, el FBI, el Departamento de Estado norteamericano revelan con su hackeo lo que apenas empezamos a conocer; mucho resta aún. No se olvide: nada es gratis en esta vida.

En mi opinión, eso y más merece López Obrador por aliarse con un gobierno dictatorial y asesino, así como manejarse todos los días —durante ya casi cuatro años— en la mentira, opacidad y desinformación.

Por cuanto al corcholato, Marcelo Ebrard, se puede decir que este no entendió que había que ser diplomático; no ayudar a crear conflictos donde antes no los había. ¿Saben ustedes que Glonass opera en Nicaragua, Venezuela y Brasil? ¡Qué necesidad de correr el riesgo de ser catalogado como aliado de Rusia en estos momentos! La histórica no-intromisión mexicana congelada en el frío siberiano…

Pareciera que lo que no pudo lograr la URSS en América Latina durante la Guerra Fría, hoy la 4T y sus socios latinoamericanos se empeñan en alcanzarlo.

Para aderezar el platillo, tenemos la incongruencia absoluta. El gobierno de México demandando a las armerías estadounidenses, cuando este —sus militares— a través de Sedena han estado vendiendo armamento al crimen organizado en México. Demencial.

Gobierno traidor

Estados Unidos esperaba un poco más de congruencia por parte de nuestro gobierno. No de lealtad pues se entiende que la Cuarta Transformación solo es leal así misma, pero sí de congruencia; en principio por el hecho de tener a más de 20 millones de compatriotas viviendo en esos lares y que nos pasan dinero.

En fin, lo dicho. Les sirvió de excusa perfecta para soltar a la Guacamaya.

El problema de la estupidez cuatrotiana es que esa traición a los principios democráticos internacionales por parte del obradorismo la pagaremos todos los mexicanos.

Por si López Obrador no lo recuerda, aquí lo plasmo: los intentos de chantaje no funcionan con Estados Unidos y limitarse a decir —tímidamente— que Rusia miente, de poco o nada les (nos) servirá como gobierno (nación). Hasta en eso son cobardes los de Regeneración Nacional.

Aunque en estos momentos parezca que los estadounidenses no toman nota, y que México no es prioridad dada la complejidad internacional de Estados Unidos en otros frentes, tarde que temprano cobrarán caro lo que ellos consideran como una desvergonzada acción de parte de nuestro gobierno.

Entregando el país a poderes extranjeros, ¿qué puede salir mal? Se me ocurren muchas posibilidades, una de ellas es que México sea catalogado un riesgo internacional.