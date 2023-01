La Feria Internacional de Turismo de España ( Fitur ), inaugurada hace un par de días por los Reyes de España, llega pisando fuerte después de dos años de pandemia. Este año Guatemala es el socio invitado de la feria, sin embargo, nuestra nación ha brillado por todo lo alto.

Esta es la 43ª. edición, misma que cuenta con la asistencia de más de 8,500 empresas, así como de 755 expositores procedentes de más de 131 países de todo el mundo. Durante cinco días los distintos países tienen como prioridad mostrar la mejor cara de sus entidades, hablar de las bondades de viajar a ellas, explotando a su máxima expresión el turismo; México se pinta muy bien en ese sentido.

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, acudió a la inauguración del pabellón mexicano, y estuvo acompañada de la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto. También estuvo presente Miguel Torruco Marqués, nuestro Secretario de Turismo Federal; en dicho evento también se contó con la presencia del Embajador de México en España, Quirino Ordaz.

En esta inauguración se destacó -por supuesto- la obra insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: el Tren Maya, que en palabras de la propia gobernadora “tiene la finalidad de detonar el sureste del país”.

También se hizo alarde de las grandes zonas arqueológicas no solo en la zona, sino en todo el Estado, presumiendo el destino estrella que desde hace varias décadas es el preferido más famoso: Cancún, que solamente durante el año pasado tuvo la visita de más de 19 millones de turistas.

Eso no es todo, en materia de aviación el aeropuerto de Cancún, bajita la mano, movilizó a poco más de 30 millones de pasajeros en 2022; a lo que se le debe sumar el turista que viaja por mar, cuyos cruceros atracan en el puerto de Cancún; de ese tipo de pasaje sumaron una nada despreciable cifra de casi 4 millones de pasajeros.

Pensemos que España tiene un poco más de 47 millones de habitantes, ¿se dan cuenta de la gran cantidad de gente que pasa por Cancún y el estado de Quintana Roo ? Un número equivalente a más del 70% de la población de la madre patria. Por ello la apuesta del Tren Maya.

También se habló dentro de esta feria de la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en Tulum. Con él, se busca acercar a los pasajeros a un destino distinto a Cancún pero igual de hermoso que sigue siendo el Caribe Mexicano; con ello se impulsa que los turistas busquen viajar por el Tren Maya, adentrándose a una de las selvas de nuestro país.

Pero no todo es Quintana Roo, otros estados expositores también han hecho gala de su artesanía, gastronomía y cultura, como los estados de Michoacán y Oaxaca, que llaman mucho la atención por su gran colorido.

También llama mucho la atención el crecimiento que ha tenido Aeroméxico en tierras ibéricas. Una buena noticia que no debe pasar por alto es que en la mismísima tierra del Quijote y la jota aragonesa, su aerolínea bandera (Iberia) esté por cerrar la adquisición de Air Europa. Imaginen, la gran aerolínea española tiene 3 vuelos diarios a nuestro país, mientras que Aeroméxico va con todo para el próximo verano, con una oferta de 30 vuelos al mes, saliendo de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

De verdad, el tema del turismo es muy importante para el desarrollo de nuestra nación, ya que de acuerdo con el Barómetro de Turismo Mundial, que pertenece a la Organización Mundial de Turismo (OMT), nuestro país se encuentra en el tercer lugar, es el favorito de los turistas internacionales.

En cuanto a la derrama económica, nuestro país está situado en el 13vo lugar por ingreso de divisas. Lo cual es positivo para el desarrollo de nuestra nación, pues el turismo es una de las actividades que más aporta.

Y sabemos que dentro del turismo están las líneas aéreas, por eso es urgente el reordenamiento del espacio aéreo y comenzar a fincar las bases sólidas de una política aeronáutica de Estado, que tome en cuenta a todos los actores que intervienen dentro de la industria aeronáutica.

El plan que trae en manos Andrés Manuel no es descabellado, acaso poco entendible por sus adversarios, pero también hay que ser puntuales. Hay muchas cosas que se deben afinar, precisar y establecer, para no estar en el futuro “parchando”, porque hubo cosas que no se tuvieron en cuenta.

México tiene un gran potencial, y lo ha demostrado a pesar de las adversidades, ya sean consecuencia de una crisis sanitaria a nivel mundial o sean derivadas de falta de atención, como lo es la degradación a Categoría 2.

Y no es porque lo diga yo y me guste andar de “inventada”; recordarán que en columnas pasadas hablé del estudio que hizo la firma Amadeus y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA). Nos ubicaron dentro de los tres mejores países de Latinoamérica, estando incluso por arriba de Panamá, y su famoso “HUB”, tan envidado por algunos viudos del NAIM.

Tenemos todo para desarrollar una industria aeronáutica fuerte y competitiva, y seguir brillando, como hasta ahora lo ha hecho nuestro hermoso país en la Fitur de Madrid. ¡Enhorabuena!