Dicen que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Es la última Navidad de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para nostalgia de buena parte de los mexicanos, para “alegría” -efímera- de otros pocos.

Por este motivo, aprovecho para agradecer a los lectores que por más de una década han dedicado su tiempo a leerme en esta casa editorial.

En esta época tan especial, quiero desearles a todos mis queridos lectores una Navidad llena de amor, paz y alegría. Que esta temporada festiva esté colmada de momentos entrañables junto a sus seres queridos, creando recuerdos que perdurarán por siempre.

Que el espíritu navideño llene sus corazones de esperanza y les brinde la fuerza para enfrentar cualquier desafío que el nuevo año pueda traer.

Sean o no creyentes, deseo que pasen buenos momentos con sus familias, amigos y seres queridos, o que simplemente, si les es posible, que aprovechen el fin de semana largo para descansar.

Gracias por todo.