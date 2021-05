Mujeres gobernadoras, ¿quiénes de ellas pueden ganar en 2021?

Hay actualmente dos gobernadoras, las Claudias: la morenista Sheinbaum , de la Ciudad de México, y la priista Pavlovich, de Sonora.

Una de ellas, la sonorense, dejará de serlo. Su lugar lo ocupará un hombre, Alfonso Durazo , de Morena, según todas las encuestas serias.

Las ganadoras

Los estudios de opinión confiables, como los de SRS y OPMI para El Heraldo de México, anticipan la victoria de cuatro mujeres :

√ Indira Vizcaíno, morenista de Colima.

√ María del Pilar Ávila, morenista de Baja California.

√ Lorena Cuéllar, morenista de Tlaxcala.

√ Evelyn La Torita Salgado, morenista de Guerrero.

Las empatadas

Hay otras dos mujeres que pelan por la victoria en sus estados, ambas técnicamente empatadas con hombres en las encuestas:

√ Maru Campos, panista de Chihuahua.

√ Layda Sansores, morenista de Campeche.

Los ganadores

Son nueve los hombres que casi seguramente se convertirán en gobernadores en 2021:

√ David Monreal, morenista de Zacatecas.

√ Miguel Ángel Navarro, morenista de Nayarit.

√ Alfonso Durazo, morenista de Sonora.

√ Rubén Rocha, morenista de Sinaloa.

√ Alfredo Ramírez, morenista de Michoacán.

√ Francisco Pelayo, panista de Baja California Sur.

√ César Pedroza, panista de San Luis Potosí.

√ Samuel García, emecista de Nuevo León.

√ Mauricio Kuri, panista de Querétaro.

Gobernadoras mexicanas

Si Campos y Sansores ganan, lo que no es seguro, a partir de este año México tendrá siete gobernadoras:

1. Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México.

2. Indira Vizcaíno, de Colima.

3. María del Pilar Ávila, de Baja California.

4. Lorena Cuéllar, de Tlaxcala.

5. Evelyn La Torita Salgado, de Guerrero.

6. Maru Campos, de Chihuahua.

7. Layda Sansores, de Campeche.

Creo que la presencia de muchas más mujeres que antes encabezando las gubernaturas mexicanas será, por mucho, el resultado a celebrar del proceso electoral 2021.

Una pena Nuevo León

En Mi estado seguramente ganará Samuel García, de Movimiento Ciudadano . Estoy convencido de que este joven político será muy buen gobernador, sobre todo porque se ha comprometido a rodearse de gente talentosa y con experiencia en el sector privado.

Pero no dejo de lamentar que Clara Luz Flores muy rápidamente haya perdido posibilidades de lograr la gubernatura. No tuvo suerte esta destacada mujer que nació para el servicio público. Pagó el costo de defender un proyecto político de izquierda, que a veces luce excesivamente antiempresarial, en una región que no es conservadora, pero que comprende y defiende el valor de la economía de mercado. Un tema para que Andrés Manuel reflexione con seriedad.

Ojalá a Clara Luz la aprovechen la 4T y el presidente López Obrador en algún cargo en el gabinete, donde ya realiza un extraordinario trabajo otra nuevoleonesa, Tatiana Clouthier.

¿Qué puesto podrían darle a Clara Luz Flores en el gobierno federal?

Realmente no lo sé, pero si es cierto que Irma Eréndira Sandoval dejará la Secretaría de la Función Pública, creo que la señora Flores podría reemplazarla con éxito.

En fin, una pena que en Nuevo León todavía no haya llegado la hora de las mujeres en la política; Samuel García y Luis Donaldo Colosio —el primero será gobernador y el segundo alcalde de Monterrey— quedan obligados a invitar a sus equipos a una mayoría de mujeres .

Si no lo hacen así, ambos empezarán con falta.