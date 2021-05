México.- La candidata a la gubernatura de Guerrero con Morena, Evelyn Salgado, aseguró que podrán tacharla de cantar mal, pero nunca de ladrona o corrupta, durante un mitin en el estado.

Evelyn Salgado respondió a las críticas, ya que los finales de todos sus eventos de campaña se convierten en karaokes. La candidata de Morena indicó que “la alegría molesta a sus adversarios”, y expuso que no molestan sus eventos de campaña.

De acuerdo con Evelyn Salgado “me pueden tachar de muchas cosas, a lo mejor de decir que canto mal, no pasa nada, pero no me van a tachar de corrupta, porque yo no le he robado un peso a nadie, estoy limpia, transparente”

Evelyn Salgado pidió a sus adversarios en las elecciones 2021 que no se preocupen porque canta o si canta mal, sino porque si llega a ser gobernadora “acabará con la corrupción”.

Además, Evelyn Salgado explicó que la alegría molesta a los candidatos que contienden contra ella, y acusó que “robar, mentir y traicionar al pueblo, eso sí indigna”.

Victoria de Evelyn está asegurada: Félix Salgado Macedonio

Félix Salgado Macedonio aseguró que la victoria de su hija Evelyn Salgado en las elecciones de Guerrero “ya está asegurada”, para este 6 de junio.

Según Félix Salgado Macedonio “este arroz ya se coció” y “nada más hay que moverle para que no se queme”.

Además, defendió la candidatura de Evelyn Salgado y expuso que esta no fue “sacada de la manga” ya que fue elegida por el pueblo vía encuestas”.

Evelyn Salgado fue elegida como candidata a la gubernatura de Guerrero, con Morena, ya avanzada la campaña.

Esto porque la candidatura originalmente era de Félix Salgado Macedonio, pero por no reportar sus gastos de precampaña el INE decidió quitarle la candidatura. El Tribunal Electoral determinó respetar la decisión.