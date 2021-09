Esta es la verdad sobre la aprobación de Sheinbaum

Hace tres días, El Universal publicó una encuesta sobre la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Dio el diario del editor Juan Francisco Ealy un 67.5% de aprobación a Claudia Sheinbaum .

Hoy El Financiero difunde una encuesta sobre lo mismo, pero la aprobación que su analista Alejandro Moreno encuentra es bastante menor a la de El universal: 57% de aprobación para Sheinbaum en el diario propiedad del empresario Manuel Arroyo .

Alguien hizo mal su trabajo, sin duda. O se equivocaron los encuestadores de El Universal o metieron la pata los de El Financiero.

Para el desempate vale pena ver una tercera encuesta, la de MetricsMx que hoy 17 de septiembre da a conocer SDPNoticias .

Encuesta sobre aprobación de Claudia Sheinbaum (SDPnoticias.com)

En el estudio que aquí hemos presentado la aprobación de la jefa de gobierno, de 67.5% , es exactamente la misma que la de El Universal. Entonces, necesariamente la equivocación es de El Financiero. Equivocación o tala vez mala leche..., o ambas dos.

Creo que las famosas clases medias tienen la culpa del sesgo contra Sheinbaum en la encuesta de El Financiero. Es decir, no las clases medias en sí mismas, sino la forma en que se ve torcido el estudio de Alejandro Moreno cuando menciona a fifís y aspsiracionistas; normalmente el señor Moreno es el mejor encuestador de México —hoy no, de plano no: hoy se le ve el truco a sus números—, y suele ser excelente porque brilla por objetivo y pulcro.

Hoy 17 de septiembre traiciona al encuestador Moreno la subjetividad . ¿Es correcto al presentar un estudio supuestamente serio con expresiones como fifís y aspiracionistas en el título de la nota?

La verdad de las cosas es que, sin duda, el hecho de contar ahora mismo con una aprobación tan alta —en dos encuestas superior al 67%— solo puede deberse a que Sheinbaum ha mantenido su prestigio en los sectores medios y altos de la sociedad capitalina. Con tantas cosas que han pasado, particularmente con su cada día más fuerte y evidente intención de apoyar con todo los proyectos más progresistas de AMLO, eso es una hazaña: lo es porque tales proyectos, como todos sabemos, no son bien vistos por las clases conservadoras.

Claro está, ese 67.5% solo pudo lograrse con el apoyo de las clases medias, pero sin perder el respaldo entre la gente de menores ingresos. Lógicamente, ni la 4T ni Sheinbaum —¡¡¡ni Andrés Manuel!!!— han perdido aprobación en los sectores que más atienden y donde está su fuerza política.