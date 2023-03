IRREVERENTE

San Pedro Garza García, N.L. acapara reflectores... para mal.

En cuatro años, el alcalde Miguel Treviño de Hoyos ha trastocado la vida no solo de sus habitantes, sino también de miles de personas que vienen a este municipio a trabajar para ganarse la vida.

Ayer sucedió un hecho insólito -por inédito- en la historia de este municipio.

Nunca se había realizado una protesta que bloqueara el “corazón” sampetrino.

La Rotonda donde se cruzan la Calzada Del Valle con la avenida San Pedro fue bloqueada a la “hora del Angelus” por cientos de propietarios de los locales comerciales del emblemático Centrito y también por sus empleados.

¿El motivo?

“Tal Cual” lo dijo una de las propietarias de los negocios afectados, Martha Garza García, de la Cerrajería Del Valle:

“Llegó la hora de llevar esto hasta sus últimas consecuencias, porque el alcalde nos está engañando con una obra que él propuso realizar en una forma totalmente diferente a cómo la están ejecutando las constructoras contratadas para el efecto”.

El pasado 23 de febrero tuvo lugar una extraña “rueda de prensa” convocada por los integrantes de la auto llamada “Comisión Centrito”.

¿El motivo? Pedirle al alcalde Miguel que por favor tuviera la bondad de acelerar las obras del Centrito pues la situación de los comercios afectados por las obras está algo complicada.

Llamó la atención que en dicho evento hubiera mesas, sillas, manteles, micrófonos, bocinas, caballetes para cada uno de los miembros de la mentada “comisión...”, boletín de prensa y hasta edecanes para repartirlo entre los periodistas.

Luego, el aparato de propaganda del alcalde a cargo de uno de los tres directores de comunicación que tiene el municipio -José Luis Mastretta Jr.- diera rienda suelta a los amigables, cordiales y conciliatorios mensajes de quienes tomaron la palabra “a nombre” de los comerciantes madreados por las obras de un proyecto de remodelación que ninguno de los cientos de afectados pidió.

Al centro de la mesa de la “comisión...” estaba Lorenia Canavati, dueña de un negocio de hamburguesas que le heredó su papá a ella y a sus hermanos y que apenas terminó la “rueda de prensa” desató una encuesta por teléfono para medir su popularidad en el municipio.

Es que resulta que Lorenia es la vice candidata de Miguel para contender por la alcaldía en las elecciones del año próximo.

Es “vice” porque la candidata número uno es Valeria Guerra, quien fuera nombrada por Miguel como secretaria del ayuntamiento en una maniobra para impulsarla como su sucesora.

Por cierto, en la protesta de ayer no se hizo presente ninguno de los diez miembros de la “Comisión Centrito” ni tampoco sus trabajadores. Qué extraño, ¿verdad?

Miguel ha difundido videos donde aparece al lado de locatarios que aparecen muy sonrientes con su alcalde, mientras éste destaca las bondades del desmadre que se carga en el Centrito.

A juicio de muchos otros comerciantes, se trata de paleros que burdamente se prestan al juego de Miguel sabrá el Dios de Spinoza a cambio de qué...

El hecho es que el alcalde imita a López Obrador en eso de divide y vencerás.

“A lo mejor al presidente le está funcionando el plan -todavía- pero Miguel Treviño ya se empinó”, así me lo dijo uno de los vecinos afectados por oootra de las obras del polémico alcalde emprendidas en el Casco o Centro de SPGG.

En ese otro emblemático lugar del municipio, el alcalde prometió realizar las obras por partes; lo mismo que ofreció hacer en el Centrito.

Pero ayer, uno de los medios de comunicación paleros difundió una entrevista con Miguel donde sostiene que no era factible hacer por partes los trabajos en el Centrito.

Por eso, entre las pancartas que fueron exhibidas por los afectados había muchas con palabras como “traidor”, “mentiroso” y otras “lindeces”.

LA VOZ DE LOS VECINOS.

Esta es una recopilación de las expresiones de sampetrinos contra su alcalde, en los muchos chats que se encargan de llevar “la nueva” a esta comunidad. ¡Arre!

“Miguel nunca ha gobernado para los sampetrinos. Está pagando favores a los constructores Chema Garza Ponce, José Lobatón, Marco Garza Mercado y otros de ese grupo, que financiaron su 2a campaña. La 1a corrió por cuenta del Diablo Fernández Carbajal, Fernando Canales y Fernando Elizondo, que no le pidieron nada a cambio, solo que hiciera bien su papel. Lo apoyaron como candidato independiente para darle una lección al PAN, pero se arrepintieron al ver cómo el hijo del panista Humberto Treviño Landois ´sacó el cobre´ y perdió piso, apenas sintió el poder. La culpa es de Miguel, pero también de los sampetrinos que optaron por él al no racionalizar su voto. ¿Pues no que mucha inteligencia en SPGG? ¿Pues no que mucha educación? Ya ven, por creídos ahora se la andan mentando. A ver si TODOS aprendemos la lección. Ya es hora y esto se aplica a nivel municipio, estado y país”, remata la irreverente de mi Gaby.