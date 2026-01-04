En medio de una situación muy fluida en territorio venezolano, no se puede hacer otra cosa más que condenar el ataque criminal, no justificado, contra el suelo venezolano.

Esto no se trata si “aprobamos” o no al gobierno de Nicolás Maduro. Los electores venezolanos votaron por él y ese es su problema. Si a alguien no le gustan los mandatos “largos”, lo primero que podrían hacer es quejarse con personajes cómo Benjamín Netanyahu, quién lleva en el poder desde finales de los noventa, o con Angela Merkel, quién se eternizó cómo canciller de Alemania durante dos décadas.

Esto se trata del intento de imposición de la doctrina Trump-Monroe en toda América Latina, incluyendo México, antes de que las contradicciones propias de los Estados Unidos terminen por sembrar a ese país en el conflicto interno o una posible guerra civil.

No hay otra manera de describir el secuestro de un presidente electo por parte de los estadounidenses. Es un crimen de guerra y una confirmación de que las “leyes internacionales” y las “Naciones Unidas” ya no existen en este mundo post-genocidio en Palestina.

México debe poner las barbas a remojar, porque podríamos ser los siguientes, junto con otros países hermanos cómo Brasil, Colombia, Cuba o Nicaragua.