Mire que siguen los conteos preliminares del Estado de México mientras estoy escribiendo este articulo y no parece que la tendencia favorezca a la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD. En la noche del domingo parece que la diferencia no será tan abismal como en algunas encuestas, pero si se mantendrá entre los 7 y 10 puntos de diferencia dándole la medalla de encuestas confiables a MetricsMX, a la de Reforma y a México Elige que son las que están con esos márgenes.

Hay que te recordar que las encuestas no son un arte de adivinación sino una foto estadística de como quedarían las elecciones usando opiniones y muestras donde se aplican modelos estadísticos para pronosticar resultados. A diferencia de los deportes donde en la Liga MX ganó el séptimo lugar de la liga y no el primero, acá no se le pueden “echar ganitas” para ganar.

Las encuestas deberían de cambiar si y solo si se tiene un evento fortuito que pueda afectar las preferencias electorales en el momento del voto. Recuerdo el caso de Nuevo León donde la candidata de Morena iba en primer lugar de preferencias, pero todo cambio cuando tiraron su imagen involucrándola con una especie de programa de superación con tintes de secta. El que era el ultimo lugar quedo en primero y gano las elecciones.

Este tipo de sucesos no ocurrieron en el Estado de México por lo que la certeza de las encuestas atinadas seguramente se acercará mucho al resultado final.

Algunos comentocratas entendían que en el Estado de México podría aparecer la figura del voto silencioso, ese que otorgan las mayorías indecisas o los que dicen que van a votar por un candidato y en el momento de la verdad votan por otro, pues lo que dijeron era solo para quedar bien con su circulo social.

Como le digo, este comentario lo hago antes de que acaben con el conteo de votos y al parecer los resultados serán muy parecidos a lo que se tienen en las encuestas.

Muy temprano por la tarde, varios candidatos se proclamaron victoriosos. Habrá que esperar a los resultados.

De Coahuila hablo poco, porque con el despapaye que hicieron entre candidatos y partidos creo que será de los únicos estados donde se quedaran los que han gobernado siempre.

Esperemos…