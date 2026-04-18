Por años, en Cochoapa el Grande la decisión no ha sido qué hacer, sino a dónde ir.

Irse ha sido la única opción razonable en uno de los municipios más pobres del país. Ahí donde más del 80 por ciento de la población vive en pobreza extrema y donde servicios básicos como el drenaje, el agua o la electricidad siguen sin estar garantizados, quedarse no era una elección: era resignarse.

Por eso, lo que empieza a ocurrir en esa región de la Montaña de Guerrero merece atención, no por su magnitud —aún limitada— sino por lo que representa.

La llegada, hace trece años de Encuentro con México que lidera el padre Álvaro Lozano, le está cambiando el rostro al que fuera el municipio más pobre del país.

Pasamos en la sierra de Guerrero la Semana Santa y pudimos constatar que quedarse empieza a ser posible.

No es resultado de una política pública integral ni de una transformación estructural visible. Es algo más discreto: decisiones individuales que, acumuladas, comienzan a alterar una lógica que parecía inamovible.

Rubén, por ejemplo, dejó de migrar. Durante años trabajó como jornalero fuera de su comunidad. Hoy vende paletas y helados en su propio pueblo. No habla de crecimiento ni de expansión. Habla de algo más elemental: ya no se va.

Aurelia identificó una ausencia básica: no había pasteles. Para celebrar un cumpleaños había que recorrer horas. Decidió producirlos ella misma. Su negocio no solo genera ingreso; resuelve una carencia cotidiana.

En su familia, Jacinto vende huevos. Felipe, en otra comunidad, cría peces. No hay innovación tecnológica ni discursos de emprendimiento sofisticado. Hay respuestas concretas a necesidades inmediatas.

Eso es lo relevante.

Porque durante años se ha insistido en que el desarrollo de las regiones más rezagadas depende de grandes inversiones, infraestructura o programas masivos. Todo eso es necesario, pero no suficiente.

Lo que ocurre en Cochoapa sugiere otra dimensión: la capacidad de generar valor desde lo local.

No se trata de romantizar la precariedad ni de convertir historias individuales en solución estructural. Las condiciones de pobreza siguen ahí. Las cifras no han cambiado de manera significativa. Las carencias persisten.

Pero hay algo distinto.

El caso de Margarita lo evidencia con mayor claridad. A los 14 años de edad rechazó un destino que parecía predeterminado: formar pareja de manera temprana. Decidió estudiar. Hoy cursa enfermería y sostiene parte de sus gastos con un pequeño negocio de repostería.

Su decisión no es solo personal. Es una ruptura.

Y esas rupturas, aunque aisladas, son las que comienzan a modificar inercias.

También hay un elemento que suele pasar desapercibido: el acompañamiento. Ninguna de estas historias ocurre en el vacío. Detrás hay una organización que durante más de una década ha trabajado en la zona, no solo con recursos, sino con presencia constante.

El objetivo de Encuentro con México no es sustituir al Estado ni resolver la pobreza. Es más acotado, pero no menor: cambiar la mentalidad de que la única salida es irse. Encuentro apoya con asesoría y recursos cada proyecto.

En un país donde la migración ha sido, durante generaciones, válvula de escape ante la falta de oportunidades, cualquier alternativa que permita a una persona quedarse merece ser observada con atención.

No porque resuelva el problema de fondo, sino porque introduce una variable distinta.

Quedarse.

En Cochoapa el Grande, esa palabra empieza a tener otro significado.