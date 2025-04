Eso del monstruo de los pedos gigantes no es en su origen una metáfora de la guerra mundial arancelaria que está destruyendo economías en todos los rincones de nuestro planeta. Tampoco se trata de una vulgaridad que estoy inventando solo porque he andado de mal humor en los últimos días. En realidad es una nota totalmente seria de uno de uno de los periódicos más elegantes del mundo, el Financial Times: “Giant fart monsters and other oddities from the Toy Fair” , en español “Monstruos de pedos gigantes y otras rarezas de la Feria del Juguete”.

Aquí una síntesis de tal información periodística ciento por ciento objetiva: “Como un cerbero de peluche y flatulento, el Monstruo de Pedos azul de 2.13 metros se encontraba en la entrada de la Feria del Juguete de Nueva York. Tenía los ojos abiertos, una sonrisa maniática y, desde un altavoz oculto, se tiraba un sonoro pedo. Detrás del Monstruo de Pedos, en un espacio de 34 mil 500 metros cuadrados, más de 800 jugueteros, compradores y fabricantes se reunieron para su cónclave anual, el más grande de su tipo en Estados Unidos”.

Así la nueva política comercial estadounidense: de plano muy pedera . ¿Cómo enfrentar tan fétida situación sin llegar al vómito? Recomendaría a quienes gobiernan los distintos países que, si estos no son China —que tiene suficiente poder como para responder con fuerza a los aranceles de Donald Trump y causar daños severos a la economía estadounidense—, entonces lo mejor que pueden hacer es imitar al Checo Pérez en el Gran Premio de Miami del año pasado: ignorar al señor Trump.

Trump, como candidato presidencial, en mayo de 2024 acudió al Gran Premio de la Fórmula 1 celebrada en Miami. Cito al diario Mundo Deportivo:

“Ocurrió justo antes del inicio de la carrera… Checo necesitaba acudir a la parrilla para subirse a su coche cuando en el túnel de acceso al pit lane se encontró de cara con el séquito de seguridad que acompañaba a Donald Trump”. “Delante de Checo iba Jo Canales, fisioterapeuta personal, abriéndole paso hasta el pit lane entre la multitud. Y al ver a Jo corriendo, con un paraguas en la mano, una persona de seguridad no dudó en frenarle con las manos para que esperara a que pasara Donald Trump. Sin embargo, Jo y Checo, que le seguía justo detrás, no hicieron caso y corrieron hacia la parrilla para llegar a tiempo al inicio del Gran Premio”. “Checo y su fisioterapeuta pasaron a pocos metros de Trump, en dirección contraria, por el mismo túnel, ignorando la presencia del expresidente, ante la mirada sorprendida y atónita de varias personas de seguridad, que no se explicaban cómo habían dejado pasar a alguien por ese túnel en el momento en el que debía hacerlo Trump”.

Aquí un video de SDPNoticias sobre el incidente:

La mayor parte de las personas gobernantes del mundo deberán imitar a Checo Pérez, esto es, ignorar la agresión arancelaria, consolidar sus planes de fortalecimiento de los mercados internos y de las industrias nacionales, y esperar 18 meses .

No olvidemos que no hay mal que dure cien años y, lo más probable, es que el atentado al libre comercio desde la presidencia de Estados Unidos empezará a ceder después de las próximas elecciones legislativas en el vecino del norte, que se celebrarán el martes 3 de noviembre de 2026.

Un escenario electoral catastrófico para el proyecto trampista ya lo anticipan inclusive republicanos relevantes, como el senador texano Ted Cruz, quien ha advertido que los comicios intermedios por causa de los aranceles serán “un baño de sangre” para el partido de Trump.

Hasta los monstruos que tiran pedos gigantes en algún momento pasan de moda, se quedan sin energía y terminan por ahí arrumbados entre los objetos que nunca nadie debió adquirir.