“El talento es el medio más seguro de falsearlo todo, de deformar las cosas y de equivocarse acerca de uno mismo. Sólo poseen una existencia verdadera aquellos a quienes la naturaleza no ha abrumado con ningún don”. EMILE MICHEL CIORAN

En México van 34 periodistas asesinados en lo que va del sexenio. De enero de este año a la fecha, han matado a nueve de ellos. Uno apenas ayer: Luis Enrique Ramírez, columnista de El Debate en Sinaloa. Aún así, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no vio las señales, ni tampoco ha hecho declaración alguna al respecto. Pero ¡oh!, valió que un youtubero viera volar la patita de sus gafas, para que de inmediato la Comisión sacara una declaratoria sobre este hecho. Así las prioridades de la 4T.

En estos momentos, México, luego de Ucrania, considerado el país más peligroso para desarrollar el periodismo; periodistas amedrentados, amenazados, asesinados, pero se defiende a quien se acercó a la mesa de un comensal conocido a nivel nacional para obtener de este una reacción.

Provocar a una persona. Azuzarlo diciéndole —conforme a lo que ha trascendido—: ¡qué bueno que murió tu padre! ¿En serio? No solo es poco ético, es una bofetada en los sentimientos más profundos de quien ha perdido a un progenitor. Hay temas con los cuales no es válido inmiscuirse, menos aún aprovecharse del dolor ajeno. En fin, cada quien…

En este caso, ese quien fue Serrano que, al servicio de las causas más innobles de la Cuarta Transformación, se acercó a la mesa de Gomís para generar un distractor y ayudarle a la jefa de gobierno de la CDMX a desviar la atención de lo que hoy por hoy es un escándalo alrededor de la L12 del Metro.

Un informe entregado por la empresa noruega y negado por el gobierno de la capital del país. El dictamen que Sheinbaum se niegan a publicar, contraviniendo la legalidad en la materia.

No solo eso, el actuar de la CNDH es doloroso cuando pesan más unos lentes que las vidas humanas. Sean los periodistas asesinados, los enfermos de cáncer, los miles de personas que han muerto por falta de medicamentos o ante la inseguridad. Hasta ahora, la institución ha guardado un silencio pétreo también ante lo que comienza a ser más y más usual, esto es, la violencia ejercida sobre la población civil por algunos miembros de la Guardia Nacional. La Comisión de piedra ante el abuso de la autoridad y el gobierno inmutable frente a la creciente ola de desapariciones.

Todas estas víctimas del crimen y de las propias autoridades habrá que ponerles anteojos y pedirle “Al Pelón” Gomís que se los rompa; tal vez así las instituciones del Estado hagan algo por ellos.

Tal vez, también, lo que tenga que hacer el histrión para que la 4T lo deje en paz sea subirle de tono en serio a su agresividad. Ser violador de mujeres, narcotraficante, un legislador vendido de Morena, por ejemplo.

Mientras la tasa de homicidios, feminicidios, robos, fraudes y desapariciones se incrementa en nuestro país, la policía y ministerio público de la Ciudad de México tuvo que perder su tiempo en tener bajo prisión preventiva a Héctor Suárez Gomis por quebrar la pata de unos lentes. Hora y media después, al no llegar a un acuerdo entre él y Vicente Serrano, salió libre (lo que Gomís hizo no es delito grave, ni privativo de libertad). Eso sí, el youtubero no le otorgó el perdón por sus lentes rotos, aunque este obviamente tampoco pidió perdón por haber agredido verbalmente a Héctor Suárez.

El incidente Suárez-Serrano es una muestra inequívoca de lo que ha sido esta administración:

a) Buscar formas para desviar la atención de lo verdaderamente importante.

b) Se atiende solo a los amigos, a los serviles y no se toma en cuenta al resto de la población.

c) Se puede usar la violencia en contra de otros, pero al recibir respuesta por la misma, las víctimas son siempre los afines al régimen.

¡Qué lástima! Habiendo tanto talento en mucha de la gente que trabaja y que simpatiza con el obradorismo y sus derivaciones, este se desperdicia en tergiversar los hechos, inclinar las balanzas, opacar la información, sacar raja y acrecentar los problemas de la nación.