Al ofrecer su versión sobre lo ocurrido en el incidente con Vicente Serrano de ayer 4 de mayo, Héctor Suárez Gomís acusó que el periodista se burló de él al festejar la muerte de su papá.

Entrevistado por Joaquín López-Dóriga, Héctor Suárez Gomís admitió que sostuvo una discusión con Vicente Serrano, aunque negó que lo haya agredido físicamente.

De la misma forma, Héctor Suárez Gomís reveló que hace 10 años, Vicente Serrano intentó robarle dinero, razón por la cual dijo, es que existen rencillas entre ambos.

Tras negar que haya golpeado a Vicente Serrano y afirmar que el hecho se podrá corroborar con los videos del restaurante donde ocurrió el incidente, Héctor Suárez Gomís acusó que el periodista le dijo:

“Regresa y me dice que qué bueno que se murió tu papá porque sin él soy nada”

Según lo indicado por Héctor Suárez Gomís, él llegó al restaurante donde ocurrió el altercado, antes que Vicente Serrano y cuando el periodista lo vio, de inmediato se fue.

Sin embargo, destacó que Vicente Serrano regresó y de forma directa, se paró enfrente de él “invadiendo” su espacio personal y de forma “forma socarrona, cínica y burlona” lo saludó.

El hecho, afirmó Héctor Suárez Gomís, se trató de una provocación por parte de Vicente Serrano, por lo cual dijo, lo mandó “al demonio, literalmente a la mierda” y no lo saludó.

Tras ello, añadió, el periodista se sentó en la mesa contigua a la de él, comenzaron a hacerse de palabras y en un momento, se levantó de su masa para encarar al comunicador.

Ante dicha reacción, afirmó Héctor Suárez Gomís, Vicente Serrano lo amenazó, ya que le dijo que afuera del restaurante estaban sus guaruras, lo cual provocó su molestia.

Fue en ese momento, agregó el comediante, que lanzó un manotazo por el que las yemas de sus dedos terminaron por empujar los lentes de Vicente Serrano, los cuales cayeron.

“Me levanté, lo fui a encarar. Nos seguimos diciendo cosas, me dijo que tuviera cuidado porque él tenía guaruras allá afuera y eso medio mucho coraje y con las yemas de mis dedos, di un "garnuchazo" hacia atrás de sus lentes, los cuales se cayeron y se rompieron"

Al narrar su versión de lo ocurrido con Vicente Serrano, Héctor Suárez Gomís aseguró que los videos del restaurante donde ocurrió el incidente, demostrarán que no agredió al periodista.

De la misma forma, Héctor Suárez Gomís indicó que no está defendiendo lo que hizo ni pide que le aplaudan o reconozcan por haber encarado a Vicente Serrano.

Sin embargo, aseguró que lo que está haciendo es defenderse de una “serie de ataques” que dijo, Vicente Serrano le ha lanzado desde hace mucho tiempo atrás.

De acuerdo lo narrado por Héctor Suárez Gomís, el conflicto que tiene con Vicente Serrano se remonta a hace 10 años, cuando indicó, el periodista vivía en Chicago.

En dichos tiempos, indicó el comediante y actor, Vicente Serrano contrató una función de su show llamado ‘ El Pelón en los Tiempos del Cólera ’, de la que afirmó, tuvo éxito.

Ante ello, Héctor Suárez Gomís destacó que Vicente Serrano lo buscó para contratar un segundo show, no obstante fue en dicho episodio cuando acusó, el periodista quiso robarle.

“Vicente Serrano vivía y trabajaba en Chicago. En el mes de septiembre del 2012, me llaman de la feria del libro de ahí para presentar mi segundo libro y aprovechando que yo viajaba a Chicago, él quiso comprar una función de mi monólogo “El Pelón en los Tiempos del Cólera”, así fue, compró la función. Hice Chicago, me fue tan bien, que volvió a contratarme 3 o 4 semanas después y en ese segundo viaje, me quiso robar dinero”

Héctor Suárez Gomís