“Mejor que el hombre que sabe lo que es justo es el hombre que ama lo justo”. Confucio

Voy a describir dos casos sobre circunstancias reales, que si cualquiera de ellos se hubieran aplicado al caso de Inés Gómez Mont, no se habría llevado a cabo la detención tan salvaje de la conductora, me atrevo a decirlo, violando todos sus derechos de privacidad, sus derechos civiles, sus derechos humanos, y su presunción de inocencia universalmente merecida.

Antes de iniciar la descripción de los casos, es muy importante reconocer que Inés, además de ser mujer, es madre y esposa, condiciones que se deben de respetar siempre, bajo el principio universal que dice: “sin caballero no hay dama”.

El primer caso es sobre un abogado bastante reconocido, que apostó toda su carrera por conseguir un puesto, más que político, de poder, pero al ver que no se lograba su propósito, y que iba a quedar manchado de por vida, decidió a tiempo divorciarse de su esposa, para que ella no estuviera involucrada en ninguno de sus negocios ni de sus movimientos, porque realmente la amaba, y porque siguió el principio universal del matrimonio, que significa: “cuidar a la madre de tus hijos”.

El segundo caso es sobre el actor norteamericano Johnny Depp, quien hizo de su divorcio todo un circo mediático, generando ganancias por publicidad muy importantes, y con la duda que nos surgió a muchos sobre la posibilidad de que se divorció para no tener problemas legales de expropiación de sus bienes, lo que es un una costumbre legal muy común en los Estados Unidos, la cual es la de expropiar la gran mayoría o todas las propiedades y todos los bienes materiales de alguna persona que pudo haber cometido una falta o un delito graves, y si esto le ocurrió a Johnny, al divorciarse, por convenio, sus propiedades pueden pasar a nombre de su esposa y/o de sus hijos, en directo o en fideicomisos, y así el gobierno ya no se las puede expropiar, haya hecho lo que haya hecho, al igual que sus bienes materiales.

Si Inés Gómez Mont se hubiera divorciado cuando comenzó todo el problema de transacción o de corrupción en el que está involucrada, como lo hicieron el susodicho abogado o Johnny Deep con sus respectivas parejas, su esposo es el que debió haber explicado el manejo que hizo de todo el dinero que se dice que negoció, ya que Inés, solo era su esposa, y como la gran mayoría de las esposas del mundo y de la historia, siguen a sus esposos, hagan lo que hagan, porque los aman, y porque así es el instinto humano de vivir en pareja.