Hay palabras que, cuando se pronuncian con la firmeza correcta, logran devolverle el aire a un estado entero. Hace apenas unos días, el secretario de Seguridad del estado de Colima, el teniente Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, dejó caer una frase que se siente como un escudo para quienes habitan cada municipio: “Estamos listos para detener a todo aquel que piense en delinquir en Colima”.

No se trata de un simple discurso ni de una promesa al aire, se siente, más bien, como un recordatorio de que las cosas están cambiando y que la tranquilidad de las familias es prioridad.

Para quienes han visto a Colima transformarse, escuchar una postura tan contundente genera un alivio profundo. Significa saber que hay alguien al frente cuidando el entorno, anticipándose al daño antes de que ocurra y mandando un mensaje a las y los colimenses. El secretario Gómez Calcáneo, desde su llegada este año, ha venido trazando una ruta donde la seguridad no es una reacción tardía, sino una presencia constante y preventiva. Esa determinación es justo el motor que necesita ese gran estado para caminar con tranquilidad.

Al final del día, lo que todas y todos buscan es certeza: saber que tienen una Secretaría de Seguridad que las y los protege. Esta postura firme llena de una esperanza real, palpable. Colima está demostrando que, con liderazgo y convicción, es posible plantarle cara a la incertidumbre.

Hoy le toca a cada colimense, como ciudadanos y ciudadanas, abrazar esa esperanza, confiar y seguir construyendo el estado próspero y seguro que tanto merecen.

Jennifer Islas. Política y conferencista.