Qué frustrado debió haberse sentido esta mañana Adán Augusto López cuando vio en El Economista la encuesta que acaba de aplicar Consulta Mitofsky.

Conste, tomo en cuenta a Mitofsky a pesar de que en pasadas elecciones ha perdido prestigio. Le doy ahora credibilidad porque publica en un diario muy serio —dirigido por un periodista de gran nivel como Luis Miguel González—, que seguramente audita los números del director de esa casa encuestadora, Roy Campos.

Lo que sea, vaya chasco para el secretario de Gobernación. Según tal estudio, de muy poco —o de nada— le ha servido jugar a ser el golpeador del barrio para volverse conocido y mejorar en las mediciones de preferencias electorales.

En su momento de más notoriedad —en las próximas semanas sus bravatas deberán de ser novedosas, es decir, noticiosas—, Adán Augusto sigue muy lejos de la líder, Claudia Sheinbaum, y del segundo lugar, Marcelo Ebrard.

Es decir, la gente está a gusto con López, pero don Augusto gusta muchísimo menos que Claudia y Marcelo. Y es que la simpatía que natura no da, las broncas mediáticas a tontas y a locas no proporcionan .

¿Y Ricardo Monreal? Nomás no pinta. Al senador no le ha funcionado su estrategia de hacerse la víctima. Es otro que no termina de aceptar su realidad. Cuando la carrera de las corcholatas termine la gente especializada en psicología y psiquiatría trabajará horas extras para reeducar a los perdedores.

Este es el resultado de la encuesta de El Economista:

1º Con 28% de las preferencias, Claudia Sheinbaum 2º Con 23% de las preferencias, Marcelo Ebrard 3º Con 11% de las preferencias, Adán Augusto López

El próximo fin de semana tendremos en SDPNoticias los resultados de la encuesta de MetricsMx , cuyo tracking diario también tiene adelante a Claudia Sheinbaum con ventaja significativa sobre Marcelo Ebrard. No conozco todavía los resultados, pero ya puedo anticipar que mañana aquí se presentará una encuesta bastante original, también de MetricsMx, en la que se comparará a personajes que suenan mucho, pero no por ellos mismos... no por ellos mismos. Ya veremos.

Los 20 dólares del señor Musk

Se ha anunciado que Twitter está planeando empezar a cobrar 20 dólares al mes a las cuentas verificadas. Es una de las primeras decisiones tomadas por el nuevo dueño de esa red social, Elon Musk.

No sé exactamente cuántas cuentas verificadas hay en Twitter. En una nota de mayo de 2021 de El País leí que existen alrededor de 360 mil usuarios y usuarias con la famosa verificación, un 0.2% de los 186 millones de cuentas activas diarias. En The Guardian se dice que son más de 400 mil.

La mayoría de las cuentas verificadas —más del 25%— pertenecen a periodistas. Es lo que se comenta en todos los sitios de internet especializados en estos temas.

Otro porcentaje muy alto de usuarios y usuarias con la verificación corresponde a personas dedicadas a la política.

También debe ser elevada la cantidad de cuentas de empresas, de todos los sectores económicos, que se han verificado.

Un cuarto grupo de quienes han obtenido la verificación seguramente corresponde a personas dedicadas a la TV, al cine, al espectáculo en general y al deporte.

Suscripciones digitales de los diarios

En el mundo existen alrededor de 20 millones de seres humanos que pagan algún tipo de suscripción digital a los periódicos.

El New York Times, por mucho el que más clientes de esa clase tiene, ha llegado a cobrar unos 10 dólares a la semana por el derecho a leer sus contenidos. Pero, ahora mismo, el NYT está en barata: un dólar mensual durante un año, o sea la veinteava parte de lo que pretende Musk.

El Wall Street Journal —el segundo con más suscritores y suscriptoras— ha exigido pagos semanales de 19 dólares, pero ahora se conforma con menos de cuatro dólares al mes.

El Financial Times es uno de los diarios que más cobra por su suscripción; en este momento, al publico mexicano le ofrece sus materiales por poquito mas de 4 mil pesos al año, esto es 200 dólares, lo que significa 16 dólares al mes.

Verificación de Twitter, más cara que los periódicos, ¿vale la pena?

No hay duda de que poseen al menos una suscripción digital a periódicos la inmensa mayoría —o la totalidad— de quienes gozan del privilegio de una cuenta verificada de Twitter. Es así porque se trata de personas o empresas muy interesadas en los temas mediáticos.

Entonces, alrededor del 2% de las suscripciones digitales a diarios las paga gente que logró la verificación tuitera.

Elon Musk quiere cobrar 20 dólares al mes a cada cuenta verificada, es decir, bastante más que periódicos digitales tan importantes como New York Times, Wall Streer Journal y Financial Times.

La mía es una de las cuentas verificadas de Twitter. Juro que no pedí la verificación: me la regalaron. Cuento la historia: un día, ya hace muchos años, mi hijo Federico Manuel acudió a un seminario organizado por Twitter en San Francisco, California. Desde esa ciudad me habló para decirme que una ejecutiva de la empresa me ofrecía verificar mi cuenta si yo quería. Y sí, quise. Lo único que tenía que hacer era enviarle un correo electrónico. Lo hice y quedé verificado. Desde luego, sigo agradecido por el inmerecido honor que todavía no sé si es útil o no.

Estoy suscrito a dos o tres diarios digitales y no estoy interesado en pagar otros. ¿Voy a aceptar entregar cada mes 20 dólares a Twitter —más de lo que pago por periódicos globales muy importantes— solo por mantener mi cuenta verificada? No lo sé. Lo voy a pensar con toda seriedad.

Pregunta : ¿Para qué me sirven las suscripciones a diarios de gran calidad como el Financial Times? Respuesta : Para leer artículos relevantes.

Otra pregunta : ¿Para qué me sirve Twitter? Otra respuesta: Para compartir algunas notas y columnas de SDPnoticias, pero sobre todo para hacer corajes porque abundan los tuiteros y las tuiteras especialistas en ofender y amenazar.

Ya tomaré la decisión, pero en principio no me parece que Twitter sea más útil que los periódicos globales. No lo creo.