Hay frases que no son improvisaciones. El “Yo sí le entro, yo sí voy” que Antonio Astiazarán pronunció el viernes en Hermosillo, ante más de ocho mil personas convocadas por la agrupación “Sonora Con Todo”, es de ese tipo. No fue un destape formal —la ley electoral y los tiempos aún no lo permiten—, pero quien observe el guion político sabe leer entre líneas: el alcalde de Hermosillo se está colocando, con método y anticipación, en la carrera por la gubernatura de Sonora.

Lo interesante no es el qué, sino el cómo. Astiazarán evitó cuidadosamente el lenguaje partidista. Habló de “dejar atrás el ustedes contra nosotros”, de gobernar “sin ver colores ni partidos”, de sustituir la ideología por la capacidad. Es una estrategia de posicionamiento clásica: el candidato que se presenta como árbitro por encima de la trinchera, no como contendiente dentro de ella. En un Sonora gobernado por Morena, ese encuadre le permite tender puentes hacia el electorado desencantado sin cargar todavía el peso de una etiqueta opositora.

El otro pilar del mensaje fue el aval ciudadano. No casualmente, el evento se construyó alrededor de testimonios —una fundadora de un centro comunitario en Puerto Peñasco, una activista de Nogales, un productor del Valle del Yaqui—. La coreografía busca proyectar que el impulso viene “desde abajo”, de la sociedad civil, y no de una ambición personal. El programa “Presupuesto CRECES”, citado por una de las voces, opera aquí como prueba tangible: la participación ciudadana convertida en activo de campaña.

Y está, por supuesto, el balance de obra. Cinco años de gestión municipal —energía solar, apoyo a emprendedores, competitividad, obra pública decidida por vecinos— funcionan como el currículum que sostiene la aspiración. Astiazarán no pide el voto por una promesa, sino por un historial. Esa es su apuesta diferenciadora frente a un oficialismo estatal al que, sin nombrarlo, acusó de “improvisación”.

Quedan, sin embargo, las preguntas de fondo. ¿Bajo qué bandera competirá? El discurso suprapartidista es eficaz para sumar, pero tarde o temprano una candidatura necesita estructura, recursos y registro. ¿Cómo sostendrá el relato de unidad cuando la contienda exija confrontación? Y, sobre todo, ¿alcanza la narrativa hermosillense para convencer a un estado tan diverso como Sonora, donde el norte fronterizo, el sur agrícola y la sierra tienen agendas distintas?

Por ahora, Astiazarán ganó la primera jugada: marcó la conversación, fijó el tono y obligó a los demás actores a reaccionar a su tiempo. La frase quedó instalada. El “Yo sí voy” ya no es una pregunta sobre sus intenciones, sino sobre cuándo y cómo las formalizará. En política, anticiparse al calendario suele ser ventaja. También puede ser desgaste. Los próximos meses dirán de qué lado cayó esta apuesta.