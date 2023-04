El fin de semana estuvo muy intenso. Para quienes gustan y se interesan de la política, es interesante lo que ocurrió. Porque pudiéramos pensar que la visita de AMLO fue una visita más y ya. Sin embargo, el presidente López Obrador dejó varios mensajes políticos.

Terminó marzo y comenzó el periodo vacacional en el sector educativo. Dos semanas de impasse en las escuelas. El timing para esto ha sido perfecto.

Ahí va, la UAS se va de vacaciones, y el presidente llega para decirle al pueblo sinaloense, que el gobernador Rocha Moya tiene su confianza para resolver los conflictos de rectoría y que, no se permitirá la corrupción. Híjole…

En su mensaje, Andrés Manuel López Obrador, reconoce en el Dr. Rubén Rocha Moya el jefe político del Estado. Respeto, cariño y confianza; deferencias del presidente para con el mandatario sinaloense.

El 2024 es año electoral. Pero el segundo semestre de este año, el termómetro de la política subirá cada vez más. Era fácil pensar –para muchos- que al presidente le interesaba cuidar y tratar bien al PAS y a Héctor Melesio Cuén, virtuales aliados de la 4T.

Caso contrario, dejó un mensaje de total libertad y manejo para el gobernador, quien tiene clara la ruta política de su gobierno en relación con quienes toman las decisiones en la Universidad Autónoma de Sinaloa. La democracia y el combate a la corrupción, son temas de fondo en la agenda del presidente.

El andamiaje se ha puesto en marcha. El Congreso del Estado hace lo propio; con excepción de los diputados que obedecen a Cuén, los legisladores de todas las fracciones políticas están de acuerdo en que la UAS necesita una intervención. La Auditoría Superior del Estado (ASE) también ha puesto manos a la obra y ha involucrado ya a la Fiscalía General del Estado.

¿Dónde están los 2 mil 500 millones de pesos de recurso estatal en la UAS? La auditoría pudiera explicarle eso a las y los sinaloenses. En mi entrega del sábado explicaba con detalles, porqué la ASE puede y debe auditar a la UAS. No entiendo la negativa del rector para atender al ente fiscalizador.

Lo he dicho y lo repito. Quien más está perdiendo es el rector Madueña Molina. Por seguirle el juego a “el maestro”, ahora es un personaje que no es considerado fiable. Recordemos aquel hilo de tuits del gobernador Rocha Moya en el que fue categórico en señalar al rector de haber roto unilateralmente un acuerdo ya pactado. Además, el mismo rector con sus declaraciones en medios de comunicación pretende victimizarse. Un papel que no le queda. No puede ser víctima si reniega de la transparencia y la auditoría. No puede ser víctima si se niega a la democracia. No puede ser víctima, si sigue subyugado a Cuén.

Con lo acontecido este fin de semana, en mi opinión, se viene un proceso inminente. En el Tercer Piso tienen claro que la democracia en la UAS no es negociable. Tampoco lo debe ser la transparencia del recurso que proviene de todos los sinaloenses. El pueblo merece una Universidad con verdadera autonomía, y no rendida a los intereses de una sola persona y su partido político.

La semanera de hoy

No sé exactamente qué vaya decir el gobernador Rubén Rocha en su semanera de este lunes. Pero le sugiero que no se la pierda. No suele sacarle la vuelta a nada, y a veces nos regala información extra. Sobre todo, comparte su visión personal en torno a las situaciones políticas. También nos da pulso sobre el sello que le imprime a su gobierno.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx